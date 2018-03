80 jaar Drievliet

De buitenplaats Drievliet met haar landschapstuinen werd in 1938 geopend als theetuin met enkele schommels en wippen. Het ontwikkelde zich in de loop der jaren van speeltuin tot modern familiepark, dat jaarlijks veel bezoekers uit binnen- en buitenland mag verwelkomen.

Het 80-jarige park heeft vooral de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe attracties, beleving en uitbreidingen. Zo zijn er inmiddels 35 grote attracties, speeltuinen en shows voor de hele familie.Voor de waaghalzen is er bijvoorbeeld de spectaculaire Formule X. Een achtbaan waarin je wordt afgeschoten, over de kop gaat en ook nog eens in een kurk komt.

Onlangs zijn de attracties Chute en Tijdmachine erbij gekomen in het thema Tijdreizigers. In de familietoren Chute kan een vrije val gemaakt worden vanaf 13 meter hoogte of juist andersom afgevuurd worden naar de top. In het entreegebouw is een speciale expositie ingericht over de ontwikkeling van Drievliet. Hierbij wordt er oud filmmateriaal vertoont en is er tekst en uitleg met foto’s van toen en nu.

Nieuw

In de jaren ‘50 en ‘60 had Drievliet een prachtig doolhof dat toentertijd één van de topattracties was. Dit doolhof maakte echter in 1970 plaats voor andere attracties. Om het 80-jarig bestaan kracht bij te zetten heeft Drievliet het doolhof weer terug gebracht in haar familiepark. Op een nieuw verworven terrein aan de zijkant van het park wordt een spannend doolhof aangelegd van maar liefst 1000 m2. Opening verwacht op 27 april a.s.

Tech Interactive

Tijdens de zomervakantie van 22 juli t/m 26 augustus presenteert Drievliet dagelijks de nieuwe spectaculaire en interactieve familieshow Tech Interactive in haar Parktheater.

Gedurende de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd deel te nemen aan natuurkundige experimenten en proeven. Zweef mee met de hovercrafttest, knallen met het kwark-kanon, blaas een kaars uit op lange afstand met ringen van rook en ervaar hoe 1000 pingpongballen tegelijk met luchtdruk weggeschoten kunnen worden. De showtijden zijn 13.30 uur en 15.00 uur.

De poorten gaan weer open

Familiepark Drievliet is geopend van 30 maart t/m 2 april (paasweekeinde), de weekeinden van april en vanaf 21 april t/m 2 september dagelijks. Daarna de weekeinden van september en oktober, Prinsjesdag en tijdens de herfstvakantie (17 okt. en van 20 t/m 28 oktober). Klik hier voor informatie.