Uniek multifunctioneel buitensportnet

Bungalowpark de Rietberg in Epe is het eerste vakantiepark met een duurzaam en multifunctioneel buitensportnet op locatie. Dit multifunctionele sportnet is geschikt voor sporten als volleybal badminton en tennis. Hierdoor is het sport en spel aanbod op het vakantiepark vergroot. Eigenaren Jos en Léon Freriks zijn erg content met het unieke sportnet: “Ons bungalowpark was toe aan een nieuwe speeltuin. Om het speelveld helemaal compleet te maken voor alle gasten wilden wij ook graag een nieuw volleybalnet, eentje die tegen een stootje kan. Want uit ervaring weten we dat met standaard netten na een jaar weer een nieuwe kunnen aanschaffen”. Het werd dus niet alleen een volleybalnet, maar een duurzaam sportnet, geschikt voor verschillende sporten. “Het net is een echte aanvulling op ons park en het gehele traject is perfect verlopen”, vertelt Leon.

Buitensportnet

Het net is ontwikkeld en geplaatst door het bedrijf Buitensportnet. Inmiddels zijn er door heel Nederland deze netten te vinden. Niet alleen op het vakantiepark in Epe, maar ook op schoolpleinen en bij speelpleintjes. Het net is multifunctioneel, maar ook duurzaam en vandalisme ‘proof’. Daarnaast is het net voorzien van een officieel keurmerk van het Keurmerkinstituut.

Stimulans voor jong en oud

“Door het net wordt jong en oud gestimuleerd om te sporten en te bewegen, ook stimuleert het sociale ontmoeting en wordt het voor diverse instanties gebruikt om verschillende sporten onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan buurtcoaches en combinatiefunctionarissen die sport na schooltijd aanbieden. Voor vakantieparken is het net perfect geschikt om het sportaanbod uit te breiden en om activiteiten te organiseren zoals toernooien en wedstrijden”, vertelt ontwikkelaar Wim Boerendans. Kijk hier voor informatie.