400.000 Nederlanders op vakantie tijdens paasweekend

Het paasweekend trekt dit jaar 850.000 internationale bezoekers, volgens de verwachtingen van NBTC Holland Marketing. Dit zijn er 100.000 minder ten opzichte van afgelopen jaar. Met name het feit dat Pasen eerder in het seizoen valt en de wisselvallige weersverwachting zorgen voor deze daling. Met Pasen gaan ook zo’n 400.000 Nederlanders op vakantie, 100.000 minder ten opzichte van 2017. Pasen valt dit jaar op 1 en 2 april en wordt traditioneel gezien als de opening van het toeristische seizoen.

Nederland populair onder buurlanden

Van de internationale bezoekers komt dit paasweekend naar schatting 65% uit Duitsland en 25% uit België. Nederland ontvangt jaarlijks de meeste bezoekers uit de buurlanden, aangezien ons land als geliefde bestemming wordt gezien voor met name korte vakanties. Naar verwachting zullen internationale bezoekers dit paasweekend gezamenlijk zo’n 250 miljoen euro besteden.

HollandCity-strategie in Duitsland en België

Steeds meer Duitsers en Belgen bezoeken Nederland voor korte vakanties, met name met de auto. “Duitse en Belgische bezoekers kennen de bekende plekken vaak al, vandaar dat we hen via de zogenaamde HollandCity-strategie inspireren om ook andere unieke bestemmingen in Nederland te laten ontdekken. Andere regio’s profiteren hierdoor steeds meer van de grote en groeiende internationale bestedingen”, aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. “Binnen de HollandCity-strategie werken we onder andere met thematische verhaallijnen waarmee we in samenwerking met partners verschillende plekken in ons land aan elkaar koppelen via een gemeenschappelijk thema. Zo inspireren we bijvoorbeeld Duitse bezoekers met de ‘Hanzestedenlijn’ waarmee negen Hanzesteden in Gelderland en Overijssel als toeristische bestemming onder de aandacht worden gebracht. Een ander voorbeeld is de ‘Kastelenlijn’ waarmee we internationale bezoekers inspireren met de mooiste en aantrekkelijkste kasteel- en buitenplaatsmusea van Nederland.”

Minder Nederlanders op vakantie tijdens Pasen

Naar verwachting trekken er dit jaar minder Nederlanders op uit in vergelijking met vorig jaar. In totaal gaan 400.000 Nederlanders op paasvakantie waarvan 200.000 in eigen land. In totaal besteden ze 35 miljoen euro aan hun paasvakanties. Daarnaast ondernemen Nederlanders naar verwachting 25 miljoen uitstapjes wat goed is voor 450 miljoen euro aan bestedingen.