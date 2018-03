Gelderland, Drenthe, Limburg en kustprovincies favoriet

Landal GreenParks voorziet een mooi Paasweekend met hoge bezettingscijfers op haar 86 vakantieparken in Europa. Opvallend is de toename van het aantal boekingen van buitenlandse gasten, met Duitsland als koploper. Naast de Nederlandse kustprovincies zijn dit jaar ook Gelderland, Drenthe en Limburg opvallend in trek. Landal GreenParks verwacht dit weekend 52.000 gasten. De verhouding binnen- en buitenlandse bezoekers is redelijk in evenwicht: 54% van de gasten is afkomstig uit eigen land, 30% uit Duitsland, 10% uit België en 6% uit overige landen, waaronder Denemarken. De toename van Deense gasten is een gevolg van de overname vorig jaar van de parken van Dayz Resorts.

Vroeg Paasweekend gunstig voor wintersportparken

De wintersportparken hebben dit jaar extra profijt van het ‘vroege’ Paasweekend. Er ligt nog voldoende sneeuw, waardoor overal – zelfs in Winterberg – nog volop kan worden geskied. De wintersportparken draaien een goed seizoen en hebben nu al meer gasten ontvangen dan vorig jaar in het gehele winterseizoen.

Stijgende lijn

“Het belooft nu al een mooi Paasweekend te worden. En we zijn er nog niet, er komen dagelijks nog veel last-minute boekingen binnen. We verwachten dat een groot aantal parken volgboekt zal zijn. De boekingen gaan over de hele linie goed. Met ruim 10% stijging ten opzichte van 2017 doen we het beter dan de markt. Ook deze zomer is de bungalowvakantie weer ongekend populair gezien de flinke groei in vooruitboekingen,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks.

Toename buitenlandse vakantiegasten

Vergeleken met vorig jaar is een sterke groei zichtbaar van het aantal buitenlandse gasten, met name uit Duitsland en België. Vooral de parken aan de Zeeuwse kust zijn populaire bestemmingen voor Duitse en Belgische gasten. Onder gasten uit België zijn ook de parken die over subtropische zwemparadijzen beschikken populair en ook de kustparken zijn geliefd bij onze zuiderburen. De korte rijafstand naar Nederland, de gunstige prijs/kwaliteitverhouding en de gastvriendelijkheid zijn zaken die er voor de Belgische vakantieganger uitspringen, zo blijkt uit gastenenquêtes.

Doorgegaan met investeren in gastbeleving

Dat Landal GreenParks er goed voorstaat, is mede te danken aan forse investeringen in accommodaties, faciliteiten en activiteitenprogramma's die het bedrijf gedurende de afgelopen jaren is blijven doen. Behalve investeringen in de huidige parken breidde Landal ook uit met nieuwe parken, zowel in bestaande als in nieuwe markten. Zo werden vijf parken in Denemarken toegevoegd en werd het Verenigd Koninkrijk het negende bestemmingsland in Europa met drie parken. De boekingscijfers voor die parken leefden onmiddellijk op doordat veel vaste gasten nieuwsgierig zijn naar deze nieuwe bestemmingen.