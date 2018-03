De beste aanbieder van bungalowparken in Nederland is bekend

Dinsdag avond 27 februari was de feestelijke uitreiking van de Zoover Awards. In een volle zaal in Hotel Arena in Amsterdam kwam de top van de Nederlandse reis- en travelbranche bijeen.

Zowel kleine als grote vakantie-aanbieders maakten kans op een Zoover Award, omdat er onderscheid werd gemaakt tussen reisorganisaties met het meeste aantal stemmen (populairst) en het hoogste waarderingscijfer (beste). Onder andere TopParken, Centerparcs, Fletcher Hotels, Roompot en TUI waren genomineerd.

Beste bungalowpark aanbieder van Nederland

Een van de categorieën was ‘beste bungalowpark aanbieder’, de genomineerden waren TopParken, Roompot en Centerparcs. Waar vorig jaar Roompot er met de eerste prijs vandoor ging, was nu TopParken de grote winnaar. Met een 9.3 als gemiddeld waarderingscijfer mogen zij zich een jaar lang beste de bungalowpark aanbieder van Nederland noemen. Klik hier voor meer informatie.