Koos Konijn Foundation gaat samenwerken met het Nationaal Fonds Kinderhulp, zodat nog meer gezinnen die het moeilijk hebben kunnen genieten van een vakantie. Op 3 april 2018 gaat de samenwerking van start en verblijft het eerste gezin via het Nationaal Fonds Kinderhulp in het eerste Koos Konijn Huis op vakantiepark Weerterbergen.



Het gezin dat vanaf 3 april een midweek lang in het Koos Konijn Huis mag verblijven bestaat uit een moeder en haar vierjarige dochter die een aan autisme verwante stoornis heeft. Ze leven in armoede en de gevolgen daarvan zijn groot. Ze hebben weinig bewegingsvrijheid in hun woonomgeving en zijn nog nooit samen op vakantie geweest. Daarnaast hebben ze voor de dochter jarenlang instanties moeten bezoeken om erachter te komen waar haar problemen vandaan kwamen. Omdat ze een paar onbezorgde dagen konden gebruiken zijn zij geselecteerd om als eerste in het Koos Konijn Huis op Weerterbergen te verblijven.

Duizenden gezinnen gratis op vakantie

Op vakantiepark Weerterbergen staat het eerste Koos Konijn Huis. De tweede woning wordt binnenkort gebouwd op vakantiepark Hunzedal en is ontworpen door leerlingen uit groep 8 van basisschool De Kirreweie uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede. Zij wonnen de ontwerpwedstrijd van de Koos Konijn Foundation. De komende jaren zullen meerdere goededoelenhuizen opengaan, zodat duizenden gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen gratis op vakantie kunnen. “Door de samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp kunnen we ervoor zorgen dat nog meer gezinnen van een onbezorgde vakantie kunnen genieten”, aldus Marc Volleman namens de Koos Konijn Foundation. “Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ziekte, financiële zorgen en andere tegenslagen kunnen het leven van mensen behoorlijk op zijn kop zetten. Juist dan kan een paar dagen zonder zorgen en samen genieten een welkome afwisseling zijn. Vooral voor kinderen is het erg belangrijk dat zij ook eens met vakantieverhalen terugkomen op school. Het geeft ze het gevoel er ook gewoon bij te horen.”