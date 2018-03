Nieuw kampeerseizoen in de startblokken

Het is officieel lente en dat betekent dat de kampeerspullen weer van zolder mogen! De meeste Natuurkampeerterreinen openen hun deuren in het paasweekend (31 maart t/m 2 april). In 2018 zijn er maar liefst 137 Natuurkampeerterreinen in Nederland én 13 in Frankrijk. Kampeerders die er dit kampeerjaar zoveel mogelijk uitproberen, maken kans op mooie prijzen.

Spaar ze allemaal!

Kamperen in een boomgaard, in het bos, langs het water of bij de zee: de mogelijkheden zijn eindeloos. Om kampeerders te stimuleren de diversiteit aan Natuurkampeerterreinen te ontdekken, is er dit jaar een stempelactie opgezet. De stempelkaart ‘Spaar ze allemaal’ zit in Het Groene Boekje 2018 maar is ook te downloaden via de website. Kampeerders met de meeste stempels maken kans op prachtige prijzen. Van een weekend winterkamperen in een tipi met houtkachel, tot de SunStofey, een draagbare zonne-oven voor op de camping. Bekijk alle prijzen, die beschikbaar gesteld zijn door Tipiskamperen, EcoVentura, Vogelbescherming Nederland en Geardropper, op onze website.



Onverminderd populair

De Natuurkampeerterreinen blijven onverminderd populair. Ook tijdens het afgelopen jaar zijn de overnachtingscijfers weer licht gestegen. De verkoop van Het Groene Boekje, met daarin alle Natuurkampeerterreinen en de Natuurkampeerkaart, is met 6% gestegen. Meer dan 50.000 kampeerders schaften Het Groene Boekje aan. Het laat zien dat de interesse in het kamperen in de natuur groot is.

Stichting De Groene Koepel

In de huidige, sterk veranderende recreatiemarkt zet De Groene Koepel zich in voor de ‘groene verblijfsaccommodaties’. Onder de vier kernwaarden natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn binnen De Groene Koepel vertegenwoordigd: de Natuurkampeerterreinen, de GroepsNatuurkampeerterreinen, de Trekkershutten en het DGK Lab.