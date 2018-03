Paasactiviteiten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Op tweede paasdag, maandag 2 april, zijn er diverse leuke activiteiten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Er is voor iedereen wat te doen, van jong tot oud.

Tijd voor ‘Vind het ei’!

Op tweede paasdag is het weer tijd voor het jaarlijkse eierzoekfestijn ‘Vind het ei’. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen in het centrumgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op zoek naar de gekleurde eieren, er zijn er maar liefst 700 verstopt! Om 13.00 uur wordt het startsein gegeven en kunnen de kinderen op zoek gaan. De gelukkige vinders van een gouden, zilveren of bronzen ei winnen mooie prijzen, met als hoofdprijs een safari voor het hele gezin. Voor de allerkleinsten (tot 5 jaar) zijn er prachtige knuffels te winnen. Het evenement ‘Vind het ei’ is gratis (exclusief toegang tot het Park).

Heerlijke scharreleieren

De 700 heerlijke hardgekookte scharreleieren die de paashaas in de nacht van Eerste op Tweede Paasdag in het bos verstopt, krijgt hij aangeboden door Stern Partyservice.

Paasmarkt

De paasmarkt in het Park biedt een uitgebreid assortiment van mooie (paas)decoratie en (paas)producten voor op tafel. Bezoekers kunnen de heerlijkste lekkernijen ontdekken, zoals honing, wijn, tapenades, chutneys en chocolade. Het verdere aanbod is zeer gevarieerd, met onder andere wolproducten, sieraden, (groen)decoratie, tassen en zepen. Wie trek heeft, kan terecht bij de verschillende foodstands. De paasmarkt duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen de kinderen op het Marchantplein paasmandjes maken, geschminkt worden en kijken naar een echte ballonnenkunstenaar. Na het rondstruinen op de markt of een wandeling door het Park, kan iedereen in het Parkrestaurant terecht voor een lekkere lunch of snack. Klik hier voor informatie.