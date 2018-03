Goede bezetting tijdens Pasen in Drenthe

De bezetting van de accommodaties in Drenthe is goed tot zeer goed te noemen tijdens Pasen. De bungalowparken zitten nagenoeg vol en de campings zijn gezellig druk. Doordat Pasen vroeg valt dit jaar en de nachten nog redelijk koud zijn is de bezetting op de campings niet 100% maar de meeste campingeigenaren zijn niet ontevreden.

Roland Rozebroek, General Manager van Hof van Saksen geeft aan dat de bezetting blijft groeien. De nieuwe glijbanen helpen hierbij. ‘We verwachten dit seizoen meer Duitse gasten. Dat is ook een gevolg van Landal haar actieve marketingcampagne in Duitsland’.

Ook vakantiepark Westerbergen in Echten zit qua accommodaties 100% vol met Pasen. ‘Een goed teken’ aldus Martijn Meppelink. ‘Kamperen met Pasen is traditioneel het begin van het kampeerseizoen.’ Deze week is het paasvakantie in Duitsland en dat is goed te merken. Het park is momenteel voor 95% bezet, daarvan is zeker 80% Duits. In de midweek na Pasen is het park 100% bezet waar van ongeveer 70% Duitse gasten. Een mooi percentage. Ook lopen de boekingen voor de rest van het seizoen ongeveer 10% voor ten opzichte van 2017.

‘De verwachtingen bij ons voor het Paasweekend zijn niet zo hoog, het is nog erg vroeg in het seizoen en het weer is niet zo geweldig voorspeld’, aldus Marjan Ike van Camping Diever die het van de echte kampeerders moet hebben. ‘De verwachting voor het toeristisch seizoen is positief, o.a. door onze Boomhut XXL verwachten we een nieuwe doelgroep. De boomhut is bijna helemaal volgeboekt voor het komende seizoen’.

Camping de Wilthzangh opende vorige week het seizoen en de eerste camperaars melden zich spontaan. ‘Het paasweekend is vroeg en is van invloed op de boekingen maar het is ook bij ons met Pasen gezellig druk en we zijn niet ontevreden’ aldus Hilly Nijstad.

Suzanne van Rijswijk van Camping de Norgerberg in Norg heeft meer boekingen over de hele linie ten opzichte van vorig jaar. De huisjes zijn bijna 100% geboekt. De camping is nog niet volgeboekt, dat komt omdat Pasen vroeg valt. We zien voor het komende seizoen ook een stijging van de Duitse gast maar daar is nog meer te halen. Op Drents niveau werken we hier met elkaar hard aan.

Tijdens Pasen zijn er ook mooie activiteiten en evenementen in Drenthe. Een overzicht van de activiteiten die te beleven zijn in Drenthe vind je hier.