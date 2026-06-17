B&B Lyts Paradys in Friesland verkozen tot ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2026’

Het hoge woord is eruit: B&B Lyts Paradys in Boijl mag zich vanaf vandaag de ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2026’ noemen. De Friese accommodatie kwam als winnaar uit de bus in de prestigieuze categorie van 5 tulpen. Stichting Bed & Breakfast Nederland maakte vandaag, in samenwerking met Bedandbreakfast.nl, de winnaars bekend in alle vier de kwaliteitscategorieën.

Met een topbeoordeling op alle criteria en een reviewscore van 9,7 liet Lyts Paradys de concurrentie achter zich. De winnende accommodatie combineert een stijlvol interieur met het echte plattelandsgevoel. Gasten vertoeven hier in hoogwaardig comfort, wandelen tussen de schapen op het twee hectare grote landgoed of ontspannen in de massagepraktijk. Die unieke balans tussen chic en charmant leverde de B&B de hoofdprijs op. “Lyts Paradys staat letterlijk voor klein paradijs; deze B&B maakt haar naam meer dan waar”, aldus Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Zodra je het erf oprijdt en hartelijk wordt verwelkomd met zelfgemaakt gebak, valt de hectiek van je af. Alles klopt hier, van het ambachtelijke ontbijt tot het oog voor detail in het interieur. De eigenaren hebben hier hun passie en professionaliteit samengesmolten tot een heel bijzondere plek.”

Winnaars per categorie

Naast de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, zijn er ook winnaars verkozen in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen. Hiermee wordt de brede variatie van het Nederlandse B&B-aanbod gevierd. De uitslag is bepaald op basis van objectieve criteria en de online reviews van gasten. Dit zijn de winnaars per klasse:

Categorie 5 tulpen: B&B Lyts Paradys in Boijl (Friesland)

B&B Lyts Paradys in Boijl (Friesland) Categorie 4 tulpen: B&B Mwórveld in Moorveld (Limburg)

B&B Mwórveld in Moorveld (Limburg) Categorie 3 tulpen: De Plek Drenthe in Wilhelminaoord (Drenthe)

De Plek Drenthe in Wilhelminaoord (Drenthe) Categorie 2 tulpen: ‘t Klooster in Zelhem (Gelderland)

Over Stichting Bed & Breakfast Nederland De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie wordt beheerd door Stichting Bed & Breakfast Nederland. Via een zorgvuldig classificatiesysteem worden de deelnemende B&B’s beoordeeld op de mate van comfort, luxe en service. De beoordeling leidt tot een indeling in klassen, van 1 tot en met 5 tulpen. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Bedandbreakfast.nl, dé autoriteit op het gebied van B&B’s in Nederland