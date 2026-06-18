Voorkom de verarmingsspiraal in uw vakantiewoning

Veel vakantiewoningen worden in één keer goed ingericht, maar verliezen daarna geleidelijk hun kwaliteit. Kleine gebreken stapelen zich op en versterken elkaar. Dit proces noemen wij de verarmingsspiraal. Bij de Dippingpool woningen op de Thijmse Berg in Rhenen werd dit zichtbaar toen drie jaar na oplevering de stoelen gebreken vertoonden. Wat begint met één onderdeel, heeft invloed op de totale beleving van de woning.

Gedrag volgt beleving

Wanneer een interieur zichtbaar achteruitgaat, verandert het gedrag van gasten. De beleving verschuift en daarmee ook de zorgvuldigheid. Onderdelen die nog in goede staat zijn, worden minder netjes gebruikt. Andersom werkt het net zo sterk. Een woning die klopt en goed onderhouden is, nodigt uit tot respectvol gebruik en draagt bij aan een positieve gastbeleving.

Periodiek op niveau houden loont

Het doorbreken van de verarmingsspiraal vraagt om een andere benadering. Niet wachten tot vervanging noodzakelijk is, maar het interieur als geheel periodiek op niveau houden. Op de Thijmse Berg is dit tijdig gesignaleerd, waardoor de stoelen in samenwerking met opdrachtgever en leverancier kosteloos zijn vervangen. Dat is niet altijd mogelijk. Juist daarom is het waardevol om hier actief op te sturen. Door eerder in te grijpen, blijven kosten beheersbaar en worden ze gespreid in de tijd. Zelfs wanneer vervanging wel investeringen vraagt, leidt dit in de praktijk tot een hogere waardering, zorgvuldiger gebruik en uiteindelijk een beter rendement.

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