Riverside Western Lodge en Silver Lake City officieel geopend

Op slechts een paar stappen van Duitslands grootste attractiepark ligt nu een westernstadje waar het kampvuur knispert, de geur van barbecue in de lucht hangt en liefdevol vormgegeven houten gevels het decor bepalen. Silver Lake City, tien hectare groot, combineert een avontuurlijke overnachting in een authentieke westernflair met een breed scala aan horeca- en vrijetijdsmogelijkheden. Bij het meertje Silver Lake is een jaarrond vakantiebestemming ontstaan voor families, groepen en outdoorfans.

Vanaf vorige week breidt de Riverside Western Lodge het overnachtingsaanbod van het Europa-Park Resort uit met 119 kamers en in totaal 532 bedden. Al bij binnenkomst dompelen gasten zich onder in de sfeer van een rijk gedetailleerde westernwereld. Houten gevels, warme kleuren en liefdevolle decoraties creëren een authentieke ambiance die perfect pas bij het karakter van Silver Lake City maar tegelijkertijd modern comfort biedt.

Of het nu in een tipitent, huifkar, blokhut of Western House is – in het Tipi Town-gedeelte wordt elke nacht een klein avontuur. In totaal 25 tipitenten voor vier, zes of twaalf personen nodigen uit om onder te duiken in het Wilde Westen. Stijlvolle huifkarren voor vier personen bieden een romantisch onderkomen. Zes rustieke blokhuthuizen met in totaal 26 kamers bieden ruime accommodatie voor vier, zes, twaalf of zelfs zestien personen. Een exclusieve honeymoon‑suite zorgt nog eens voor bijzonder sfeervolle momenten. Het aanbod wordt aangevuld met 36 authentieke Western Houses met eigen badkamer. Voor maximaal zes personen brengen deze gethematiseerde huisjes en liefdevolle details de charme van de 19e eeuw tot leven.

Ook campingliefhebbers vinden in Silver Lake City uitstekende omstandigheden. Op de tentplaatsen van Europa-Park Camping kunnen zij overnachten onder de open hemel. Daarnaast zijn er op Europa-Park Caravaning 219 staanplaatsen met water- en stroomaansluiting, geschikt voor verschillende lengtes caravans en campers. Nieuwe sanitaire voorzieningen zorgen voor extra comfort.

Culinair centrum van het westernstadje is het sfeervolle “Diner Station”, vormgegeven als een historisch treinstation. Originele treinwagons met zitplaatsen geven het buffetrestaurant binnen zijn unieke karakter. ’s Ochtends is er een uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds lokt een gevarieerd dinerbuffet met hartige Amerikaanse klassiekers, frisse salades, sappige vleesgerechten en zoete desserts. Binnen is plaats voor 286 gasten, terwijl ruime buitenterrassen met circa 200 zitplaatsen uitnodigen om in de open lucht te genieten.

In de “Wild Horse Bar” kunnen gasten de dag ontspannen afsluiten in een rustieke saloonsfeer. Op 120 zitplaatsen genieten ze van vers getapt bier, creatieve cocktails en geselecteerde sterke dranken. Wie het echte kampvuurgevoel zoekt, vindt bij de vuurplaatsen een sfeervolle ontmoetingsplek.

Wie zijn buit niet zelf boven het kampvuur wil grillen, kan in de Silver Lake Saloon met 210 zitplaatsen terecht voor Texasburgers, steaks en spareribs. Achter de houten façade bevindt zich een grote zaal met bar, podium voor allerlei optredens en diverse zitmogelijkheden. Ronde tafels en knusse zithoekjes bieden plaats aan 140 revolverhelden. De galerij op de bovenverdieping heeft nog eens 70 zitplaatsen. Wie tijdens spannende verhalen wil uitkijken over Silver Lake City, zit perfect op het terras aan het meer. Voor groepen staat bovendien het zelfbedieningsrestaurant “Cantina Amigo” met 80 plaatsen ter beschikking. Bij “Grandpa Will’s Hot Dogs” genieten gasten van smakelijke hotdogs en bij “Cold Rush Western Ice Creams” van verfrissend ijs. Een ander onderdeel van het uitgebreide aanbod is de “Wild West Store”. De 24/7‑winkel biedt gasten dag en nacht de mogelijkheid tot aankopen.

Ook de “Silver Lake Brewery” verrijkt het westernstadje met het eigen gebrouwen, heerlijke “Silver Lake Brew”, een natuurtroebel blond bier. In een proefruimte met zicht op de brouwerij wordt ambachtelijke brouwerijkunst direct beleefbaar.

Bij “Gold Rush Golf” vinden jonge en oude goudzoekers een liefdevol gethematiseerde minigolfbaan met twaalf holes in woestijnstijl. Tussen cactussen en westerndecor wordt elke ronde een avontuur. Een bijzondere speeltuin in de vorm van een locomotief zal bij de jongste bezoekers zeker in de smaak vallen, terwijl bullriding een echt rodeogevoel oproept. Walking acts, artiesten en muzikanten ronden het veelzijdige entertainmentaanbod af. Een nieuwe YULLBE GO‑locatie brengt bovendien moderne virtual‑reality-technologie naar Silver Lake City en breidt het vrijetijdsaanbod uit met interactieve belevenissen. Een rustpunt in de levendige Main Street is het kapelletje “Chapel San Antonio.