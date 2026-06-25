Recreatie Vakbeurs 2026: sterke groei exposanten en Make-A-Wish Nederland als nieuw goed doel

In aanloop naar Recreatie Vakbeurs 2026 hebben inmiddels 325 exposanten hun deelname bevestigd. Daarmee groeit de beurs gestaag naar een totaal van circa 365 deelnemers. De 24e editie vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2026 in Evenementenhal Hardenberg. Met de aankomende exposanten kick-off op 2 juli en de bekendmaking van Make-A-Wish Nederland als goed doel, zijn de voorbereidingen in volle gang en laat de beurs opnieuw sterke belangstelling vanuit de recreatiebranche zien.

Sterke belangstelling onderstreept positie van de beurs

De belangstelling voor Recreatie Vakbeurs blijft onverminderd hoog. Met ruim 325 deelnemende exposanten in voorbereiding en nog slechts een beperkt aantal beschikbare stands, is de beurs opnieuw grotendeels volgeboekt. De sterke vraag benadrukt de rol van de beurs als centrale ontmoetingsplek voor de recreatiesector in de Benelux.

xposanten kick-off op 2 juli in Hardenberg

Op donderdag 2 juli vindt de officiële exposanten kick-off plaats bij Grand Café de Troubadour in Hardenberg. Tijdens deze bijeenkomst worden exposanten bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de beurs, de opzet van de komende editie en wordt praktische informatie gedeeld. Ook staat ontmoeting en kennisdeling tussen deelnemers centraal als start van de gezamenlijke aanloop naar november.

Make-A-Wish Nederland als goed doel

Voor de editie van 2026 is Make-A-Wish Nederland gekozen als officiële goede doelpartner. De organisatie zet zich in om wensen van ernstig zieke kinderen te vervullen en hen en hun families een waardevol lichtpunt te bieden in een moeilijke periode. Met deze samenwerking wil Recreatie Vakbeurs bijdragen aan het realiseren van bijzondere en blijvende herinneringen.Over Recreatie Vakbeurs

Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2026 in Evenementenhal Hardenberg en brengt jaarlijks professionals uit de recreatiebranche samen om te netwerken, kennis te delen en innovaties te ontdekken. Meer informatie: https://www.recreatie-vakbeurs.nl/