Attractie- & Vakantiepark Slagharen vernieuwt zomeravonden met parkbreed avondprogramma

Attractie- & Vakantiepark Slagharen gooit het roer om voor de traditionele zomeravonden. Tijdens de Wild West Summer Nights stapt het park af van de oude opzet met één centraal podium en één hoofdact. In plaats daarvan kiest Attractie- & Vakantiepark Slagharen deze zomer voor een parkbrede aanpak: op acht geselecteerde dagen in juli en augustus blijft het volledige attractiepark tot 21:00 uur geopend en vind je op verschillende locaties in het hele park een gevarieerd avondprogramma.

Attractie- & Vakantiepark Slagharen kiest voor spreiding van de activiteiten over verschillende thematische pleinen, met als doel om gasten een complete en sfeervolle avond uit te bieden.

Nieuw concept: Rides, Music, Food & Drinks

De opzet zorgt ervoor dat de reguliere parkdag vloeiend overloopt in de avonduren. Waar voorheen een parade traditioneel het einde van het programma aankondigde, kiest Attractie- & Vakantiepark Slagharen nu voor een symbolisch startschot op het Fonteinplein. Burgemeester Bright zet hier samen met de parkkarakters de transitie naar het avondprogramma in, waarna het entertainment zich verspreidt over het park. Dit is het begin van een verlengde openstelling die rust op drie centrale pijlers: Rides, Music, Food & Drinks.

Thematische pleinen en livemuziek

Op muzikaal vlak kiest Attractie- & Vakantiepark Slagharen voor spreiding over diverse locaties. Het plein bij de nieuwe attractie Sky Sifter wordt voor deze gelegenheid omgedoopt tot Sky Sifter Square en vormt het decor voor live countrymuziek van de Ramblin’ Boots, terwijl op Plaza Mexicana, het plein voor de Gold Rush, de Mexicaanse sfeer regeert met een live Mariachi band. Tegelijkertijd presenteren de Red Bandits in Main Street hun interactieve familieshow: de Ameezing Bandits Bingo. Ook op het Fonteinplein is er doorlopend entertainment met de discoshow en dansoptredens van parkmascottes Randy & Rosie.

De openstelling tot 21:00 uur geeft bezoekers de kans om extra lang te genieten en de favoriete attracties, zoals de Gold Rush en de gloednieuwe Sky Sifter, in de avondzon te beleven. Voor wie liever met beide benen op de grond blijft, biedt ‘het zuidelijke deel van het park’ de sfeer van een authentieke Amerikaanse country fair met de Southern Summer Fun Fair, compleet met feestelijke verlichting en kermislekkernijen.

Primeur: Halloween-locatie exclusief open in de zomer

Een unieke toevoeging is te vinden in de boerenschuur van Crow’s Nest. Deze locatie, die normaal gesproken exclusief het decor vormt voor de angstaanjagende Halloween-avonden, opent nu tijdelijk haar deuren voor een spannende lasergame-arena. Bezoekers kunnen hier tegen betaling en op reservering de strijd met elkaar aan gaan.

Absolute zaterdagavond finale kan niet ontbreken

De avond wordt gezamenlijk afgesloten in de Music Hall, die speciaal voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot de arena voor de Super Bingo. Waar het programma overdag draait om spreiding, brengt deze show alle bezoekers juist weer samen voor een energieke finale vol live-entertainment, muziek en humor. Met de introductie van deze grootschalige interactieve avondshow kiest Attractie- & Vakantiepark Slagharen voor een bewuste, feestelijke afsluiter van het vernieuwde zomerconcept.

Data en toegang

De Wild West Summer Nights vinden plaats op 22, 25 en 29 juli en 1, 5, 8, 12 en 15 augustus 2026. Het attractiepark is op deze dagen geopend van 10:00 tot 21:00 uur. Het avondprogramma is inbegrepen bij de reguliere dagentree en voor abonnementhouders. Voor wie specifiek voor de avondsfeer komt, zijn er speciale tickets beschikbaar met toegang vanaf 16:00 uur.