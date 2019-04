Beleef elektrisch rijden & werken!

Op zaterdag 13 april organiseert de kleinste elektrische autofabrikant van Nederland een landelijke open dag. Voor alle geïnteresseerden in elektrisch rijden of duurzame vervoersoplossingen is er een scala aan demonstraties en testmogelijkheden. Heb je ooit eens in de duurste Tesla van dit moment willen rijden, of ben je benieuwd hoe een ‘zitmaaier’ volledig op stroom wordt ontworpen en geassembleerd? Of heb je nog nooit een elektrische vrachtwagen gezien van maar liefst 44 ton!! En wil je alles weten over waterstof als de ultieme accu, het kan allemaal deze dag. Deze dag opent Frisian Motors voor het eerst in haar bestaan de deuren voor het brede publiek. Al 10 jaar werkt men hier achter de schermen aan de meest innovatieve oplossingen op gebied van elektrische aandrijvingen. Zo had men in 2011 zelfs een Europese primeur met de eerste accu zero turn zitmaaier, die als productiemodel op de markt werd gebracht. En de nieuwe opvolger scoorde in 2018 de prestigieuze ‘Bronzen Klavertje Vier Award’ van Branchevereniging Fedecom.

Wanneer: Zaterdag 13 april

Tijd: tussen 10:00 uur en 14:00 uur

Waar: Frisian Motors – Leidijk 1b, 9243 WH Bakkeveen

Klik hier voor informatie.