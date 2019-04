Nieuwbouw studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht

Met het slaan van de eerste paal is woensdag 3 april de bouw van 390 nieuwe duurzame woonunits voor eerstejaarsstudenten op de campus van Hotel Management School Maastricht (HMSM) officieel van start gegaan. Met de ontwikkeling van de nieuwe studentenhuisvesting zet HMSM een belangrijke stap om ook in de toekomst een leidende rol te spelen in het opleiden van professionals voor de nationale en internationale hotel- en hospitality-industrie.

Hoogwaardige faciliteiten

“De nieuwe studentenwoningen, die we samen met onze partner MA Hotelschool Develop CV ontwikkeld hebben, zijn belangrijk voor onze onderwijsfilosofie en ambitie,” zegt Ad Smits, directeur van de faculteit Hotel en Facility Management. “Met deze woonunits voor onze eerstejaarsstudenten krijgt onze campus een nieuwe kwaliteitsimpuls en wordt nog aantrekkelijker voor studenten.” Van oudsher heeft HMSM een hoog aantal aanmeldingen, circa 1.200 per jaar. Door middel van een selectieprocedure worden jaarlijks 350 studenten toegelaten tot de opleiding. Met de nieuwbouw is gekozen voor een lichte groei namelijk 390 studenten. De HMSM biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige onderwijsstroom aan. De laatste jaren groeit vooral de interesse voor de Engelstalige stroom van studenten uit het buitenland. De campus is een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma en heeft eraan bijgedragen dat HMSM in 2013 het bijzondere kenmerk voor kleinschalig en intensief onderwijs van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie toegekend heeft gekregen. Elke student is verplicht om het eerste jaar van de studie op de campus te wonen. Voor de studenten betekent dit dat zij 24 uur per dag moeten functioneren in een hechte, internationale community. Dit community-idee wordt ondersteund door het ontwerp van de nieuwe studentenwoningen. Steeds zijn een aantal kamers gecentreerd rond een gezamenlijk community-ruimte. Deze communities zijn verdeeld over drie gebouwen en te midden van elk van deze drie gebouwen is een binnenplaats ontworpen. De vormgeving stimuleert daardoor de sociale interactie tussen studenten en draagt bij aan hun vorming. De nieuwbouw wordt gefaseerd opgeleverd tussen, naar verwachting, januari 2020 en januari 2021. Klik hier voor informatie.