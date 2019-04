Winnaars 9e editie Diamond ThemePark Awards bekend

Reeds voor de negende keer worden de prijzen van de Diamond ThemePark Awards uitgereikt. Na achtereenvolgens de winnaars te hebben ontvangen in Bobbejaanland, Toverland, Plopsaland De Panne, Pairi Daiza, Walibi Holland, Walibi Belgium en Beekse Bergen, werd de uitreiking dit jaar georganiseerd in de Efteling. Meer dan 45.000 mensen bepaalden dit jaar de uitslag. Net als andere jaren bepaalt de ranking van de stemmers de helft van de punten. De andere helft wordt bepaald door een FANjury (bestaande uit fervente parkbezoekers) en een PARKjury (elk genomineerd park uit België en Nederland kreeg de kans om te stemmen). De Diamond ThemePark Awards willen vooral pretparken en dierenparken uit de Lage Landen in de kijker zetten, maar er zijn ook enkele categorieën gewijd aan Europese parken. Het gastpark van deze editie, Efteling, sleepte ook dit jaar de meeste awards in de wacht. Ze werden onder meer beloond met de prijs voor Beste Pretpark van de Lage Landen. Het beste Belgische pretpark werd Walibi Belgium, dat ook nog meerdere andere prijzen won. Ook de Plopsa-groep haalde enkele mooie gewaardeerde prijzen binnen, waaronder het meest Kindvriendelijke Familiepark uit België. Volgens onze enquête is Sledgehammer uit Bobbejaanland nog steeds de beste attractie in België en ook dit jaar werd het personeel van Bellewaerde wederom beloond met de award voor Beste Personeel. In Nederland ging Efteling met heel wat prijzen lopen, maar ook Walibi Holland scoorde best goed, met onder meer de Beste Achtbaan uit de Lage Landen, zijnde Goliath. Toverland werd dan ook weer mooi beloond voor haar zware investeringen vorig jaar met onder meer de nieuwe achtbaan Fēnix in het nieuwe themagebied Avalon. In de dierentuinwereld was Pairi Daiza de grote winnaar: het park kroonde zich onder meer opnieuw tot beste Europese dierenpark. Ook Beekse Bergen werd opnieuw aanzien als beste dierentuin van Nederland. Aan Belgische zijde wonnen Planckendael en Wildpark van de Grotten van Han nog enkele mooie prijzen, in Nederland waren Apenheul, Diergaarde Blijdorp en Wildlands ook nog bij de gelukkige winnaars. Op Europees niveau scoorde Efteling ook heel sterk, maar het was uiteindelijk Europa-Park die als Beste Pretpark in Europa werd gekroond. Disneyland Paris is dan weer de beste plek gebleken om te overnachten. Phantasialand ging uiteindelijk met twee hoofdprijzen lopen: Taron als Beste Achtbaan in Europa en Chiapas als Beste Attractie. Klik hier voor informatie.

foto: Berry de Nijs