Het Klokhuis komt met serie over de Nationale Parken

Bevers spotten, kanoën door een moerasgebied, zeldzame planten ontdekken en slapen in een hangmat tussen de bomen. Klinkt als een avontuurlijke reis door een ver land, maar dit kan allemaal gewoon in Nederland! En wel in onze Nationale Parken. Vanaf dinsdag 9 april zie je in Het Klokhuis wat er allemaal te beleven is in de Nederlandse natuur. In een zevendelige serie gaan Pascal, Janouk en Sosha op ontdekkingstocht in een aantal van de Nederlandse Nationale Parken. Op weinig plekken op de wereld vind je zo veel diversiteit aan natuur op een klein oppervlak als in Nederland. Dit is onder andere te zien in onze Nationale Parken, met hun geweldige rijkdom aan plant- en diersoorten. Voor prachtige, wilde natuurparken hoef je Nederland dus helemaal niet uit! In deze serie van Het Klokhuis laten we zien wat er zo bijzonder is aan onze Nationale Parken, en hoe belangrijk het is om de diversiteit in de verschillende landschappen te behouden en beschermen.

Het Klokhuis Nationale Parken Dag

In samenwerking met de Samenwerkende Nationale Parken (SNP) en het Nationale Parken Bureau (NPB) organiseert Het Klokhuis op woensdag 1 mei de Klokhuis Nationale Parken Dag op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere. Een dag waarop 17 Nederlandse Nationale Parken zich op een centrale plek presenteren aan kinderen en hun (groot)ouders. Op deze dag bieden we uitdagende natuurbelevingsactiviteiten zoals mini highlandgames, zwerfsteenwerpen, waterbeestjes vangen en het beleven van de duisternis (dark sky) in een mobiel planetarium. Ook zijn er boswachters aanwezig én er is natuurlijk een meet-and-greet met onze Klokhuispresentatoren. De serie Het Klokhuis over de Nationale Parken is mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer.

Afleveringsinformatie

Nationaal Park De Wadden – 9 april 2019

Nationaal Park Drentsche AA – 16 april 2019

Nationaal Park De Biesbosch – 23 april 2019

Nationaal Park Veluwezoom – 30 april 2019

Nationaal Park Nieuw Land – 7 mei 2019

Nationaal Park Weerribben-Wieden – 14 mei 2019

Nationaal Park Oosterschelde – 21 mei 2019

