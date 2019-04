Museon komt met Future City LAB naar ‘Kom in de Kas’

Zaterdag 6 en zondag 7 april vindt de 42e editie van ‘Kom in de Kas’ plaats. Dit is het grootste landelijke publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw. Honderden gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openen dit weekend hun deuren van de kas voor het publiek. Het Museon is dit weekend te gast bij kwekerij Overgaag in Maasland. Het evenement is beide dagen gratis toegankelijk. Het programma voor dit weekend is te lezen op www.komindekaswestland.nl

Kom in de kas

In het Westland worden voor het evenement diverse kassen geopend voor de bezoekers. Vanaf Bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk vertrekken pendelbussen naar de glazen plantenvertrekken. Grote kwekerijen geven een inkijkje in het kweekproces van zomerbloemen tot kruiden. Naast deze bezienswaardigheden zijn er ook diverse activiteiten voor jong en oud in en om de kassen.

Future City LAB

Het Museon legt hier, samen met een aantal partners het accent op innovaties in relatie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn geformuleerd om onze planeet een gezonde en veilige toekomst te bieden. Het Museon werkt samen met DutchVR, VDE / Rootz.Plus en GrowWizzKid. Deze bedrijven belichten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen allen vanuit hun eigen missie. Zo wordt de duurzame stad van de toekomst onder de loep genomen en de werking van luchtzuiverende planten – inclusief de afbraak van fijnstof – uitgelegd. Het belang van educatie om bewustzijn te creëren bij kinderen, als het gaat om voedselvaardigheid, wordt op een aantrekkelijke manier gedemonstreerd. Hoe worden planten ingezet als elektriciteitsleverancier en is het mogelijk groente en fruit in de toekomst te verbouwen in de ruimte? Het Future City LAB is een leuke en leerzame locatie voor jong en oud waar je creatief aan de slag kunt gaan. Klik hier voor informatie.