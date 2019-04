Fletcher Hotels, het nieuwste lid van Victoria Trading

Fletcher Hotels gaat een samenwerking aan met zeven andere foodservicebedrijven in Nederland. Vanaf heden zijn zij onderdeel van Victoria Trading en worden de krachten gebundeld met Albron, de Efteling, Franchise Friendly Concept, HMSHost, La Place, Vermaat Groep en Total op inkoopgebied van producten, diensten en logistiek. Het doel van de inkoopcoöperatie is het verbeteren van de prijs-kwaliteitverhouding, het vergroten van efficiency in de keten en het innoveren en intensiveren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de inkoop van food producten wordt ook de kennis over logistiek, non-food en facilitaire diensten gebundeld én wordt op het gebied van productontwikkeling samengewerkt. Harry Stofberg, voorzitter Victoria Trading: ”Victoria Trading is erg trots en blij dat Fletcher Hotels heeft besloten als achtste lid onze groep van 7 leidende foodservice merken te komen versterken. Het bedrijf maakt een stormachtige expansie door in de Nederlandse markt en is al 8 jaar op rij gekozen tot Nederlands Populairste Hotelketen. Fletcher Hotels is vastbesloten haar expansiedrift te combineren met een verdere professionalisering van haar (inkoop) operatie met Victoria Trading. Dat is precies waar wij voor staan: de meest professionele en duurzame inkoopcoöperatie van Nederland die haar leden verder helpt in het realiseren van forse inkoopvoordelen die voor een groot deel weer wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de keten middels certificering en via grensverleggende initiatieven als Kipster!” Edwin van Heteren, CFO van Fletcher Hotels: “Fletcher Hotels is verheugd om haar inkoopvolume te bundelen met andere leden van Victoria Trading en het zal dan ook ons tot schaalvoordelen leiden. Tevens zullen duurzame initiatieven versneld worden opgepakt. Wij kijken in ieder geval uit naar deze nieuwe samenwerking.” Klik hier voor informatie.