Voorjaar, veldbloementijd!

Met het aanbreken van het buitenseizoen is het tijd om borders, perken en groenstroken voor te bereiden op een seizoen lang kleur en variatie. Inzaai van veldbloemen is dan wel heel aantrekkelijk, want de objecten bloeien tot wel meer dan 20 weken in de meest uiteenlopende kleurschakeringen en vragen maar weinig onderhoud. Maar liefst zes nieuwe mengsels heeft veldbloemenspecialist Advanta voor dit jaar aan het assortiment toegevoegd; van vrolijke pluksamenstellingen (Snijbloemen, Droogbloemen) en veelkleurige zomervegetaties (Summer Flower, Flower Power) tot meerjarige selecties van speciale vlinder- en bijenplanten (Butterfly, Bumble Bee). Bij elke bestelling van minimaal 1 kg Advanta-veldbloemenzaad ontvang je bovendien tot 1 juli a.s. 100 gram (50 m2) zomerbloemen gratis, voor een extra zonnige start van het nieuwe tuinseizoen!

Boost voor biodiversiteit

Veldbloemen verrijken onze leefomgeving. Een tuin, plantsoen of recreatieterrein opgesierd met kleurige en geurige wilde bloemen oogt natuurlijk en roept een landelijk gevoel op. Door opeenvolgende ( gespreide) bloei kleurt de omgeving telkens weer anders en dat doet veel met mens én dier. Veldbloemen geven een boost aan de biodiversiteit en soortenrijkdom. Zo zijn ze onmisbaar voor het behoud van vlinders, bijen en predatoren, de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals luizen en rupsen. Maar ook kikkers, vogels en klein wild profiteren van de kruidenrijke habitat. Naar gelang bodemgesteldheid, groeiomstandigheden en gewenste hoogte heb je op www.advantaseeds.nl/veldbloemen keuze uit meer dan 60 samenstellingen!