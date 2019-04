Ondernemend Nederland viert biercultuur

Tijdens de Week van het Nederlandse Bier van 16 t/m 26 mei zorgen cafés, restaurants, brouwerijen, slijterijen en andere organisaties iedere dag voor diverse bieractiviteiten in het hele land. Van speciale bierdiners en – proeverijen tot quizzen, workshops en bierwandelingen en -rondvaarten. Zo wordt o.a. op dinsdag 21 mei een grote Bier Pubquiz georganiseerd. Tientallen cafés bieden deze speciale Bier Pubquiz aan tijdens de Week van het Nederlands Bier. Organisaties en ondernemers die deze Pubquiz of een andere bieractiviteit willen organiseren tijdens de Week van het Nederlandse Bier 2019, kunnen hun activiteiten eenvoudig aanmelden via de website. Dyann van Alderen (voorzitter Week NL Bier): “De Week is de uitgelezen kans voor (horeca)ondernemers om iets unieks te organiseren voor hun gasten. Door het hele land worden bieractiviteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een ‘Week NL Bier-menu’ in een restaurant of een bierproeverij met bijpassende hapjes. Alle activiteiten zijn in één oogopslag te zien op onze website, zodat bierliefhebbers een activiteit in de buurt gemakkelijk kunnen vinden en zich hier voor kunnen aanmelden.” Klik hier voor informatie.