Scoutinglandgoed Zeewolde en Stichting De Groene Koepel slaan de handen ineen en zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het feit dat het Scoutinglandgoed prachtig midden in de natuur is gelegen met ruime kampeer- en speelplekken en voldoende sanitaire voorzieningen heeft, maakt Scoutinglandgoed Zeewolde uitermate geschikt als GroepsNatuurkampeerterrein. Het is het eerste Scoutingkampeerterrein dat zich aansluit bij het netwerk.

Scoutinglandgoed Zeewolde

Scoutinglandgoed Zeewolde is gelegen in natuurgebied het Horsterwold, aan de oevers van het Nuldernauw. Je kunt er met een groep kamperen in het bos of aan het water en er zijn veel mogelijkheden om diverse uitdagende activiteiten te doen. Door de samenwerking met De Groene Koepel, en aansluiting bij het netwerk van GroepsNatuurkampeerterreinen, hoopt het Scoutinglandgoed meer groepen kampeerders te trekken. Peter Messerschmidt, directeur van het Scoutinglandgoed, geeft aan blij te zijn met deze nieuwe samenwerking: “Kleinere en grotere groepen jeugd en jongeren zijn vaak op zoek naar een leuk en attractief terrein waar ruimte is, waar ze bijvoorbeeld vuur mogen maken en uitdagende outdooractiviteiten kunnen ondernemen. GroepsNatuurkampeerterreinen is het netwerk dat deze groepen helpt bij het vinden van een dergelijk terrein. Het stelt duidelijke eisen aan de deelnemers van het netwerk zodat kampeerders kwaliteit mogen verwachten. Scoutinglandgoed is trots hier invulling aan te kunnen geven door het avontuur in de natuur dat het biedt aan jeugd- en jongeren.” Het netwerk van GroepsNatuurkampeerterreinen bestaat uit twintig terreinen die kampeerders de mogelijkheid bieden om met een (grote) groep midden in de natuur te verblijven. Natuurbeleving, buitenactiviteiten en samen zijn staan daarbij voorop. Directeur Marieken Nieuwdorp: “Na een al langer bestaande samenwerking met Scouting Nederland is het heel fijn dat nu ook onze gasten kennis kunnen maken met deze maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. De vele mogelijkheden op het gebied van activiteiten en de aandacht voor natuur en milieu, maken dat het Scoutinglandgoed een mooie aanvulling is op ons netwerk.” Klik hier voor informatie.