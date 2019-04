Walibi Holland geopend voor een nieuw seizoen HARDGAAN

Op zaterdag 6 april opende Walibi Holland om 09:30 uur haar poorten voor een nieuw seizoen HARDGAAN. Afgelopen winter is er hard gewerkt aan de nieuwe zone Wilderness, die op 6 april officieel geopend werd voor aanwezige pers, en de bouw van de nieuwe achtbaan Untamed.

Doorontwikkeling van het project ‘Festivalization’ met zone Wilderness

Met de opening van de nieuwe zone Wilderness wordt er vervolg gegeven aan het project ‘Festivalization’, waarmee Walibi Holland in 2018 gestart is. Met het project wordt de komende jaren de uitstraling van de gebieden in het park verbeterd. Zodoende heeft Sherwood Forest deze winter plaatsgemaakt voor Wilderness. Directrice Mascha van Till: “Als je door Wilderness loopt, weet je het zeker: ik heb hier niets te vertellen, de natuur is hier de baas. Wilderness is een verwilderd bos dat verwondert en tot de verbeelding spreekt”.

Untamed opent op 1 juli

Naast Wilderness is er nóg een grote verandering gaande in het park. De houten achtbaan Robin Hood wordt namelijk verbouwd tot de spectaculaire hybrid coaster Untamed. Onlangs maakte Walibi Holland het logo van Untamed bekend en onthulde het park dat de achtbaan maar liefst 5 inversies krijgt: momenten waarop de gast voor korte tijd ondersteboven hangt. De nieuwe achtbaan wordt op 1 juli om 13.30 uur feestelijk geopend. Het plein en de looppaden voor Untamed zijn gedurende het seizoen toegankelijk voor gasten.

Op naar een enerverend seizoen

Walibi Holland is dit jaar geopend van 6 april t/m 27 oktober. Gedurende het seizoen organiseren we het zomerse evenement LEKKERGAAN en in oktober vieren we traditiegetrouw Halloween met onze Halloween Fright Nights. Dit jaar hebben we ook iets nieuws: een Halloween daytime event voor alle stoere kinderen vanaf 6 jaar! Klik hier voor informatie.