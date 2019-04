Attractie- & Vakantiepark Slagharen opent voetgangerstunnel

Op vrijdag 5 april is de langgekoesterde voetgangerstunnel geopend door de heer Jan ten Kate, wethouder van de Gemeente Hardenberg, Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland en Wouter Pops, nieuwe General Manager van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Attractie- & Vakantiepark Slagharen hecht veel waarde aan veiligheid en samen plezier maken. Dit zijn twee belangrijke kernwaarden die als rode draad zijn meegenomen bij de openingsprogrammering van seizoen 2019. De voetgangerstunnel biedt alle gasten al vanaf de parkeerplaats een veilige en plezierige entree. In het nieuwe klim- & klauterpark gaan veiligheid en actief plezier maken samen. De spectaculaire Slowbiking workshop, als aftrap van het praktisch verkeersexamen VVN, stond tevens in het kader van samen veilig en actief plezier maken. Naast voorgenoemde openingen biedt seizoen 2019 nog meer aanwinsten, zoals het nieuwe Subway restaurant en diverse nieuwe shops.

Voetgangerstunnel

Ieder jaar verwelkomt het park circa 1 miljoen gasten en zij betreden het park vanaf heden allen via een voetgangerstunnel, geheel in het thema van het Wilde Westen gestyled. Met de opening van de nieuwe voetgangerstunnel starten de parkgasten hun dagje uit op een plezierige en veilige wijze gelijk vanaf de parkeerplaats. De inwoners van het dorp Slagharen en het overige verkeer over de Zwarte Dijk wordt met deze voetgangerstunnel extra veiligheid geboden.

Opening indrukwekkend klim- & klauterpark

Geheel in het kader van veilig en actief plezier maken is op de eerste dag van seizoen 2019 tevens een uniek klim- & klauterpark geopend, genaamd Black Hill Ranger Path. Leerlingen van groep 8 van de Kwinkslag uit Slagharen hebben onder begeleiding van de Rangers van Slagharen als eerste de verschillende onderdelen getest. Het parcours is zeer divers, waarbij men bij de ropecourse maar liefst 36 obstakels trotseert om aan de overkant te komen. Voor de echte waaghalzen is er een 115 meter lange rollglider, waarmee men in ruim 30 seconden tijd naar beneden vliegt. De klimliefhebbers kunnen naar hartenlust klimmen op de 8 meter hoge klimwanden.

Events

De evenementenkalender is dit jaar weer goed gevuld met activiteiten voor jong en oud. Op 20 en 21 april vindt het evenement Invites plaats. Het grootste kinderfeestje van Nederland. Beide dagen zijn er Q&A’s, meet & greets en workshops van de influencers Sterre Koning, Bibi, Ronald en Royalistiq, bekend van YouTube, Instagram of TikTok en worden er diverse activiteiten georganiseerd. Degenen die jarig zijn op 20 of 21 april ontvangen gratis toegang tot Invites. Van 3 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020 wordt er bij het invallen van de schemering niet één, niet twee, maar duizenden lampjes ontstoken. Tijdens Miracle of Lights trekt een parade met verlichte wagens en artiesten door het attractiepark. De dag wordt afgesloten met een spectaculaire nieuwe show inclusief water, lasers en vuurwerk. Winter Slagharen biedt wederom een indoor ijsbaan en is dit seizoen iedere zaterdag en zondag van 2 november t/m 22 december en de hele kerstvakantie (van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020). Klik hier voor meer informatie.