Neckermann Reizen heeft onderzoek gedaan onder haar klanten naar de ideale zondag van de Nederlander. Een hele dag in bed blijven blijkt het minst populair. Tijd doorbrengen met de partner daarentegen wordt als allerbelangrijkst ervaren. Maar liefst 54% brengt de ideale zondag met hun partner door, gevolgd door 42% met familie of het gezin. Vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar en 56+-ers vinden tijd met hun partner erg belangrijk. Dat we dus graag samen zijn, is duidelijk. Toch is er ook een groot deel dat de ideale zondag juist graag alleen doorbrengt. 34% vindt een rustige dag voor zichzelf perfect en 23% start de dag liever met een uitgebreid ontbijt dan dat zij direct de deur uit gaat. In bed blijven liggen is, tegen het zondagse imago in, het minst populair: slechts 1% ziet dit als de perfect invulling van deze vrije dag. Interessant is dat beide verschijnselen, zowel tijd met familie of genieten als individu, ook als trend worden genoemd in diverse andere onderzoeken, waaronder het Travel Experience Tomorrow Rapport van ANVR. Jezelf ontdekken, opladen en het versterken van de identiteit wordt daar aangemerkt als een trend voor de komende jaren. Daarentegen schrijven zij ook: “De jaarlijkse bijtank-vakantie met familie of vrienden wordt heilig in 2025, dankzij onze digitale drukke levens”. Men wil zich verbonden voelen en de band versterken, en een familievakantie is hier de ideale gelegenheid voor.

Neckermann Reizen heeft het ideale hotelmerk voor beiden

SENTIDO is al 10 jaar een ideale optie voor zowel de individuele genieter als de vakantie vierende families. Hier wordt een stapje extra gedaan om de perfecte vakantie te bieden. Net alsof het iedere dag zondag is! Zo kun je deelnemen aan diverse activiteiten van SENTIDO, zoals de Day Break, gebaseerd op yoga en tai chi, of een Discover Walk om de omgeving te ontdekken. Want het is nu duidelijk dat een hele dag in bed bij de Nederlander niet de voorkeur heeft! Bij de SENTIDO activiteiten kom je helemaal tot jezelf. Daarnaast heeft SENTIDO ook een aantal adult-only hotels: waar je helemaal tot rust kunt komen. De activiteiten in deze adult-only hotels zijn volledig afgestemd op een volwassen publiek. Natuurlijk zijn er veel wellnessfaciliteiten om van te genieten en een goede nachtrust zit er dankzij het speciale hoofdkussenmenu ook wel in. Ook gezinnen vieren in SENTIDO hotels hun ideale vakantie. Vergeet het vroege opstaan om de kinderen naar school te brengen – bij alle hotels kun je ontbijten tot maar liefst half 12! De dag kun je daarna vullen met activiteiten voor het hele gezin, zoals een dagje bij het zwembad, een speurtocht of een dansje in de minidisco. Klik hier voor informatie.