Junior Rangers uit heel Nederland naar De Hoge Veluwe

Op zaterdag 13 april gaan ruim 100 Junior Rangers en begeleiders op pad in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Junior Rangers zijn jongeren van 12 tot en met 18 jaar die maandelijks meewerken aan onderhoud, inventarisaties en voorlichting in ‘hun’ Nationale Park. In acht Nederlandse Nationale Parken zijn Junior Rangers actief. Jongeren uit al deze parken komen dit weekend naar De Hoge Veluwe, om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met elkaar en met de prachtige natuur. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is sinds kort een groep van tien Junior Rangers actief. Deze jongeren gaan bijvoorbeeld op pad met de boswachter om wild te spotten en helpen mee het stuifzand boomvrij te houden. De Hoge Veluwe is blij met deze nieuwe groep jonge ambassadeurs, en vereerd om gastheer te zijn voor deze nationale uitwisseling van Junior Rangers uit heel Nederland. Het Junior Ranger programma is een initiatief van de Europarc Federatie, de Europese koepel van Nationale Parken, en wordt in Nederland gecoördineerd door IVN Natuureducatie.

