Opleiding tot schoonmaker voor mensen met beperking

Roompot Vakanties en Stichting Arduin beginnen samen een opleiding tot professioneel schoonmaker. De grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland en de Zeeuwse zorgorganisatie voor mensen met een beperking slaan daarmee de handen ineen om mensen aan een baan te helpen én het tekort aan personeel in de recreatiesector op te lossen. De samenwerking is op 10 april met een officiële ondertekening bekrachtigd. Acht cliënten van de Zeeuwse organisatie Arduin bijten de spits af: zij beginnen in juni dit jaar met hun opleiding. Het traject duurt een jaar, waarna de studenten een baangarantie hebben voor twaalf uur per week. De leerlingen worden tijdens hun opleiding begeleid en ondersteund door een trainer. Twee dagen per week leren ze het vak in de praktijk. Daarnaast krijgen ze ook nog een dagdeel klassikaal les over bijvoorbeeld hygiëne en omgang met gasten. Ze gaan tijdens het leertraject aan de slag op het park Hof Domburg.

Schrijnend tekort

Nederland kent een schrijnend tekort aan schoonmaakpersoneel. Voor Roompot Vakanties is deze opleiding een van de mogelijkheden om dit op te lossen. De cliënten van Arduin krijgen via dit traject de kans op een vaste baan. Als het project een succes is wil Roompot Vakanties meerdere samenwerkingen aangaan voor andere parken en provincies. CEO van Roompot Vakanties Jurgen van Cutsem is blij met de samenwerking. “Net als Arduin vinden wij dat iedereen uit de maatschappij mee moet kunnen doen. Via deze opleiding kunnen wij zeer gemotiveerde mensen helpen zich te ontwikkelen, met als doel een leuke en betaalde baan in een fantastische werkomgeving. Wij hebben jaarlijks behoefte aan honderden goed opgeleide schoonmaakkrachten. In de huidige arbeidsmarkt wordt dat steeds moeilijker. Met deze opleiding kunnen we deze arbeidskrachten, die voorheen moeilijk aan een baan kwamen, een nieuwe toekomst geven”.

Professionele schoonmakers

Na het afronden van de opleiding zijn de leerlingen opgeleid tot professionele schoonmakers. Ze zullen dan ook als volwaardig personeelslid aan de slag gaan, met dito salaris. Roompot Vakanties ontvangt voor dit project geen subsidie. Het is wel mogelijk dat medewerkers nog een periode extra begeleiding krijgen vanuit Arduin, maar dat wordt per persoon bekeken. Het leertraject bij Roompot Vakanties is voor Gerton Heyne, bestuurder a.i. van Arduin een goede aanvulling in de mogelijkheden voor hun cliënten. “Eerdere samenwerkingen met Roompot hebben laten zien dat ze graag en goed inzetbaar zijn en waardevolle en graag geziene werknemers zijn op de parken. Onze cliënten zijn heel gemotiveerd. Ze willen graag aan de slag, echt iets bijdragen aan de maatschappij. Middels dit nieuwe programma kunnen we de keuzemogelijkheden voor hen vergroten en zo ook andere cliënten een kans bieden op een leuke, betaalde baan.” De opleiding is het vervolg op eerdere samenwerkingen tussen Roompot Vakanties en Arduin. Deze begonnen tien jaar geleden met de plaatsing van enkele cliënten op het park Domburg die daar onderhoud uitvoerden, zowel facilitair als groen. Dit beviel zo goed dat er ook op het park in Kamperland een team is opgestart. Dit ging in eerste instantie om dagbesteding, maar een aantal deelnemers heeft ook daadwerkelijk een contract gekregen en werkt nog steeds bij Roompot Vakanties.

Foto: Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties en Gerton Heyne, bestuurder a.i. van Arduin bezegelden 10 april de samenwerking.