Bereikbaarheid Ground Zero Festival op Bussloo

Op zaterdag 31 augustus aanstaande organiseert UDC Events in samenwerking met Multigroove voor de veertiende keer Ground Zero Festival op recreatiegebied Bussloo. Het evenement vindt plaats van 22.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's ochtends. Er worden 20.000 bezoekers verwacht. Vanaf maandag 26 augustus start de opbouw van het evenement op locatie 't Gorsselaar aan de noordwestzijde van het recreatiegebied. Bussloo blijft gewoon beschikbaar voor dagrecreatie. Ground Zero is het enige openlucht nachtevenement van Nederland. Het is een festival voor de liefhebbers van harde dansstijlen.'t Gorsselaar op Bussloo waar het evenement plaatsvindt, is afgesloten voor dagrecreatie van maandag 26 augustus tot en met woensdag 4 september. Recreanten kunnen gedurende deze periode gebruik maken van de overige stranden en ligweiden op Bussloo. 't Gorsselaar wordt woensdag 4 september weer opgeleverd. Ter plekke wordt met bebording aangegeven welke delen van het recreatiegebied te gebruiken zijn voor dagrecreanten. Dagrecreanten zijn dus alle dagen van harte welkom op Bussloo. In verband met de calamiteitenroute is een deel van de Kneuterstraat afgesloten op zaterdag 31 augustus 2019 van 19.00 uur 's avonds tot 7.00 uur de volgende ochtend. Het betreft het deel tussen de aansluiting met de Withagenweg en de Breuninkhofweg. De afsluiting staat ter plekke met bebording aangeduid. De bedrijven in de buurt van Bussloo blijven gewoon bereikbaar. Voor aanwonenden blijft de Kneuterstraat toegankelijk.