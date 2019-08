Nieuwe Iseki subcompacttrekker TXGS

Iseki importeur van der Haeghe BV uit Geldermalsen heeft met de Iseki TXGS subcompacttrekker straks een echte noviteit op de beurs. Nog niet eerder werd deze trekker op een Europese beurs gepresenteerd. Dit nieuwe TXGS model biedt een ongekend hoog niveau op het gebied van ergonomie en toepassingsmogelijkheden.

Iseki levert originele toebehoren bij deze trekker zoals:

• Voorlader

• Fronthef en frontaftakas

• Keuze uit 3 verschillende middenmaaiers, zoals zijlossend en mulching

• Cabine

• Schuif

• Borstel

Op het gebied van ergonomie is de Iseki standaard voorzien van een verstelbaar stuur, cruise controle, groot vlak bestuurdersplatform en hydraulische ventielen standaard.

De trekker heeft een 3 cilinder Iseki dieselmotor met een motorvermogen van 24 pk, een in- en uitschakelbare 4 wd, stuurbekrachtiging en een hefinrichting met een hefvermogen van 550 kg, complementeren deze machine.Het Japanse merk Iseki bestaat sinds 1926 en is al meer dan 40 jaar actief op de Nederlandse markt. Iseki wordt geïmporteerd door Van der Haeghe BV uit Geldermalsen. Naast Iseki zullen ook de merken Ferris, Simplicity, Snapper, Köppl en Avril op de beurs aanwezig zijn. Groen Techniek Holland , 11-12 september 2019 in Biddinghuizen. Van der Haeghe bv is te vinden op stand 4.12 / veld B. Klik hier voor informatie.