Het bestaat! Een attractiepark met 2 Michelin-sterren!

Voor de vierde keer op rij ontving het fine-dining restaurant van Europa-Park twee Michelin-sterren. Europa-Park blijft hiermee het eerste en enige attractiepark ter wereld met een sterrenkeuken. Restaurant “Ammolite” van themahotel “Bell Rock” behoort daarmee tot de 50 beste restaurants van Duitsland. Op 27 november kende bovendien restaurantgids Gault & Millau voor het eerst ook 17 van 20 mogelijke punten toe.

In 2012 opende Europa-Park viersterren superior hotel “Bell Rock”. Op de begane grond van de 35 meter hoge vuurtoren van dit themahotel bevindt zich “Ammolite – The Lighthouse Restaurant”. Dit fine dining-restaurant telt slechts 36 zitplaatsen. in 2013 werd de keuken al met een eerste Michelin-ster onderscheiden. In 2014 kwam de tweede ster. Voor het vierde jaar op rij heeft de uit Oostenrijk afkomstige chefkok Peter Hagen-Wiest zijn constante niveau weten te bevestigen. Thomas Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park en verantwoordelijk voor de hotels en gastronomie, is trots op de verrichtingen van het “Ammolite”-team: “In het begin geloofde niemand in een restaurant van een hoog niveau bij een attractiepark. Des te mooier is het om voor de vierde keer van Michelin te horen dat we opnieuw twee sterren ontvangen.” In de afgelopen jaren heeft de keukenchef een topteam om zich heen weten te vormen. Sommelier Marco Gerlach en patissier David Mahn sleepten zelf ook al verschillende prijzen in de wacht. Met zijn kleurrijke en geraffineerde desserts kreeg deze laatste medio oktober van Schlemmer-Atlas nog de titel „Patissier van het jaar 2018“. Europa-Park is het grootste horecabedrijf op één locatie in Duitsland. In de food & beverage- afdeling zijn 950 medewerkers werkzaam in zo’n 70 restaurants en andere verkooppunten met in totaal 10.000 zitplaatsen. Jaarlijks wordt o.a. 421 ton friet verkocht, 59.000 porties raclette en 123.000 broodjes vis. Veel producten komen uit de regio en duurzaamheid en kwaliteit zijn belangrijke kernwaarden.