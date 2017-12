Recordaantal bezoekers voor NEMO Science Museum in 2017

NEMO Science Museum trekt naar verwachting 670.000 bezoekers in 2017, een stijging van 8,5% ten opzichte van het aantal bezoekers (618.010) in 2016. De ruime groei van bezoekers zorgt voor het best bezochte jaar ooit voor het wetenschapsmuseum. “Vele bezoekers, zowel jong als oud, kwamen dit jaar met NEMO in aanraking. Naast het grote aantal bezoekers van ons museum, brachten meer mensen een bezoek aan ons dakplein en maakten toeristen kennis met NEMO in ons mini-museum op Schiphol”, aldus Michiel Buchel, directeur NEMO.

In het voorjaar van 2017 werd de museumentree van NEMO volledig vernieuwd naar het oorspronkelijke idee van de Italiaanse architect Renzo Piano. In het najaar werd de nieuwe tentoonstelling Leven in het heelal geopend. Een belangrijke mijlpaal was de lancering van Maakkunde, de hands-on lesmethode voor wetenschaps- en technologieonderwijs op basisscholen. De goedbezochte website van NEMO Kennislink werd vernieuwd en kreeg een eigen podium via het maandelijkse NEMO Kennislink Live; een avond waarin wetenschappers in gesprek gaan met het publiek