Alle parken van Landal GreenParks nu Green Key gecertificeerd

Met de uitreiking van een Green Key certificaat aan Landal West Terschelling zijn alle parken van Landal GreenParks in het bezit van dit internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Het is uniek dat alle locaties van een hele keten zijn gecertificeerd.

De ambitie om alle parken te certificeren werd in 2013 uitgesproken. Alle parken in Nederland (54), Duitsland (10), Oostenrijk (6) en België (4), Zwitserland (2), Hongarije (1) en Tsjechië (1) hebben nu het Green Key certificaat. Van de vijf Deense parken van Dayz by Landal GreenParks, die vorig jaar werden aangekocht, is Dayz Rønbjerg inmiddels ook gecertificeerd met een Green Key. De overige vier Deense parken volgen in 2018, net als de drie parken in Groot-Brittannië die sinds dit jaar deel uitmaken van Landal GreenParks. Landal GreenParks was voor de Green Key-organisatie de eerste onderneming die haar bungalowparken in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, België, Denemarken, Hongarije en Groot-Brittannië certificeert. “Het feit dat we binnen vier jaar 79 parken hebben gecertificeerd, geeft mooi aan hoe breed het draagvlak binnen onze organisatie is voor duurzaamheid. Als organisatie en medewerkers hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en velen van ons dragen hier met trots aan bij,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks.

Duurzaamheid

Green Key-certificering past binnen het beleid van Duurzaam en Betrokken Ondernemen van Landal GreenParks, met de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Naast bestaande parken, worden ook diverse nieuwbouwparken bij de opening gecertificeerd met Green Key, zoals bijvoorbeeld Landal De Waufsberg, Vlieduyn, Beach Villa’s Hoek van Holland en De Reeuwijkse Plassen, het meest duurzame recreatiepark van Nederland. Een ander voorbeeld is Landal Mont Royal, waar 74 energieneutrale woningen worden gebouwd.Alle parken in Nederland en Duitsland zijn overgeschakeld op groene stroom uit lokaal opgewekte wind en waterkracht. De CO2-uitstoot van het volledige gasverbruik in deze landen wordt gecompenseerd door boomaanplant.

