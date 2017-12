Iedere Friese plaats een eigen canon van de lokale historie!

In 2018 kunnen alle Friese dorpen en steden hun bijzondere ontstaansgeschiedenis ontsluiten op de speciale website www.dorpscanon.nl. Naast de landelijke canon van Nederland en de provinciale canon van Fryslân, nu dus ook lokale canons van Friese dorpen en steden. De onlangs opgerichte Stichting FrieslandWonderland heeft hiertoe het initiatief genomen.

Historische canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse maatschappij. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische canons opgetekend.

Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld. Voor de canon van

Nederland is onlangs een prachtige nieuwe tentoonstelling ingericht in het Openlucht Museum in Arnhem. Dichter bij huis geeft de canon van Fryslân in ruim dertig vensters op het verleden een

bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandigheden die de provincie Fryslân hebben gevormd tot wat het nu is.

Nu is het de beurt aan alle dorpen en steden in Friesland. Allemaal hebben ze, van groot tot klein, hun unieke ontstaansgeschiedenis. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Al deze vragen kunnen beantwoord worden in de eigen

lokale historische canon. n 2018, het jaar van de culturele hoofdstad, zullen alle dorpen en steden in Friesland worden uitgenodigd om met hulp van deskundigen hierover na te denken. Het resultaat zal op de speciaal daarvoor ingerichte website worden gepubliceerd. Daarbij worden alle lokale canons met elkaar in verband gebracht en ontstaat er een totaaloverzicht waarin op allerlei manieren dwarsverbanden kunnen worden aangebracht. Die zullen op hun beurt ook weer worden gebruikt voor het onderwijs. Het project zal op 19 januari officieel van start gaan met een bijeenkomst van alle betrokkenen en geïnteresseerden. Een bekende Nederlander zal de aftrap verzorgen. Nu al kunnen dorpen en steden zich via de website aanmelden voor deelname aan het project.

Aan het project werken mee: Tresoar, Stichting Doarpswurk, Afûk, Bureau Erfgasten, It âlders erf en Bureau DeeEnAa. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.

Kijk hier voor meer informatie.

foto: Bauke Folkertsma