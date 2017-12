Mondriaan tot Dutch Design jaar levert 110 miljoen euro op

Ruim 600.000 bezoekers vanwege themajaar

Het Mondriaan tot Dutch Design themajaar trok in totaal 600.000 bezoekers en is met circa 110 miljoen euro aan totale bestedingen buitengewoon succesvol verlopen. De 120.000 internationale bezoekers (20 procent) zorgden voor ruim 75 miljoen aan bestedingen. Het Mondriaan tot Dutch Design themajaar is een initiatief van NBTC Holland Marketing in samenwerking met 32 partners door het hele land. De aanleiding voor het themajaar was het feit dat 100 jaar geleden kunststroming De Stijl werd opgericht in Leiden.



Spreiden van bezoekers werkt

Het themajaar sluit aan bij de HollandCity-strategie waarmee NBTC inzet op spreiding van (inter)nationale bezoekers. “Door samen met verschillende regio’s en steden te investeren in een aansprekend thema, inspireer je met name internationale gasten tot bezoek aan plekken waarmee ze vooraf nog niet bekend waren. Zo hebben onder andere steden en regio’s zoals Amersfoort, Drachten, Gelderland en Brabant kunnen meeprofiteren van internationale bezoekers. We kunnen dus stellen dat spreiding van internationale bezoekers werkt,” aldus Conrad van Tiggelen, directeur marketing NBTC.

Wereldwijd ruim 15 miljoen mediawaarde

Dat het Mondriaan tot Dutch Design jaar hét jaar was voor de kunst- en designliefhebber om Nederland te bezoeken, is ook bij de internationale media niet onopgemerkt gebleven. In totaal hebben ruim 150 internationale journalisten waaronder de New York Times, Le Monde, De Morgen en Wallpaper kennisgemaakt met de vele tentoonstellingen en evenementen die werden verzorgd tijdens het themajaar. “Het Mondriaan tot Dutch Design themajaar zorgde voor een grote boost wat betreft internationale media-aandacht voor Eindhoven als designstad, maar ook voor Dutch Design Week als het festival voor de toekomst van design voor een internationaal publiek,” aldus Raffaela Vandermühlen, Dutch Design Foundation. In totaal heeft het themajaar wereldwijd ruim 15 miljoen euro aan mediawaarde gerealiseerd in honderden print en online publicaties.

Nederland rijker aan culturele iconen

Het succesvolle themajaar draagt bij aan een rijkere reputatie van ons land met betrekking tot het aanbod van culturele iconen. Waar Nederland voorheen vooral werd geassocieerd met Rembrandt en Van Gogh, maken internationale bezoekers tegenwoordig ook kennis met Dutch Design en de befaamde kunstenaars uit de periode van De Stijl, zoals Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan. De tentoonstellingen en evenementen die tijdens dit themajaar zijn georganiseerd laten zien dat Nederland trots mag zijn op kunstenaars van toen en nu.