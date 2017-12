Slagharen bereidt zich in de winter voor op het jubileumjaar 2018

Attractie- & Vakantiepark Slagharen viert in 2018 het 55-jarig jubileum met de opening van een nieuwe gethematiseerde entree. Ook bouwt het attractiepark een voetgangerstunnel vóór de entree en wordt de infrastructuur op de parkeerplaats flink aangepakt.

”Na een wervelend seizoen 2017 met de opening van de spectaculaire Gold Rush en 91 Raccoon Lodges dachten wij een rustige winter voor ons te hebben, maar niets is minder waar. Met een scala aan nieuwe projecten gaan we een fantastisch jubileumjaar tegemoet’’, zegt directeur Wouter Dekkers vol trots.

Tunnel, nieuwe ingang en verbeterde infrastructuur

De kassa’s en toegangscontrole krijgen een nieuwe indeling en worden volledig gethematiseerd naar het thema Wilde Westen. De brug over de Zwarte Dijk wordt vervangen door een voetgangerstunnel om de veiligheid te vergroten. Dit is een langgekoesterde wens van zowel park als omgeving. De nieuwe ingang is straks een warm welkom en het startpunt van een avontuurlijke dag in het park. Ook de parkeerplaats en de route naar het park worden flink aangepakt. Er worden nieuwe bus parkeerplaatsen gecreëerd en het park realiseert een Kiss & Ride voor het brengen en ophalen van gasten. Het college van B&W van de Gemeente Hardenberg wil medewerking verlenen door de benodigde omgevingsvergunningen af te geven.

Entertainment

Het entertainmentprogramma voor 2018 is vernieuwd. Randy & Rosie krijgen voor een eigen parkshow en in het American Circus Theater zullen internationale artiesten hun opwachting maken met spectaculaire, humoristische en fascinerende acts. Het aanbod voor de verblijfsgasten wordt naast de bingoavond flink uitgebreid met een vernieuwde welkomstshow, kidsclub, sing-a-long en familie-spelshowavonden, djembé lessen, een excentrieke verhalenverteller bij het kampvuur en sport- en bewegingsactiviteiten, zoals yoga, bootcamp of sportlessen.

Wifi-netwerk

Het vakantiepark wordt voorzien van een wifi-netwerk. Deze service wordt gratis aangeboden in alle accommodaties met uitzondering van de campingplaatsen. Op dit moment vinden er testen plaats en deze zullen in de winter verder worden uitgerold. Gasten kunnen nu al gebruikmaken van gratis wifi in de grootste horecalocaties en Aqua Mexicana.

4D-film Road Runner

In El Teatro is vanaf de start van het seizoen de nieuwe film Looney Tunes 4D te zien. Met behulp van speciale effecten word je de prairie ingenomen en ben je getuige van een spannende achtervolging tussen Wile E. Coyote en Road Runner. De bruine prairiewolf en de blauwe renkoekoek zullen voor vele gasten herkenbaar zijn en de nodige jeugdherinneringen oproepen.

Het nieuwe seizoen start op vrijdag 16 maart 2018. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.slagharen.com.