BankGiro Loterij verlengt overeenkomst Museum Arnhem voor vijf jaar

De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar steun aan Museum Arnhem met vijf jaar. Sinds 2010 heeft Museum Arnhem 1,4 miljoen euro ontvangen van de BankGiro Loterij. Afgelopen jaar is de samenwerking geëvalueerd. De positieve aanbeveling voor voortzetting van de relatie is door de Raad van Commissarissen van de BankGiro Loterij overgenomen. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en gaat in op 1 januari 2018. Tot en met 2022 kan Museum Arnhem wederom een jaarlijkse bijdrage tegemoet zien voor aankopen en het toegankelijk maken van de collectie.

Michel Verboven, managing director BankGiro Loterij: “Museum Arnhem en de loterij zijn al sinds het jaar 2010 succesvol partners van elkaar. Het museum kent een brede programmering van mode tot schilderkunst. De verbouwingsplannen zorgen voor nog meer mogelijkheden en bieden de bezoeker straks een betere beleving. Wij dragen de komende vijf jaar graag bij aan het verstevigen van de positie van het museum en zullen onze BankGiro Loterij VIP-KAARThouders daarvan goed op de hoogte houden zodat zij het museum weten te vinden”.

Saskia Bak, directeur Museum Arnhem: “Wij zijn zeer verheugd met de bevestiging voor de langdurige samenwerking. Museum vernieuwt en de steun van de BankGiro Loterij kan het verschil maken bij onze vernieuwingsplannen. Met grotere tentoonstellingszalen en publieksruimtes zijn wij in de toekomst nog beter in staat onze collectie in de volle breedte te laten zien”.