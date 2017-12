Nicole Kuppens directeur Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum noteert in 2017 voor het derde achtereenvolgende jaar een bezoekersaantal van boven de 400.000. Daarmee blijft het Spoorwegmuseum succesvol in het trekken van een groot publiek. De Raad van Toezicht maakte vandaag bekend dat interim-directeur Nicole Kuppens aanblijft. Nicole Kuppens: “De afgelopen maanden heb ik het Spoorwegmuseum ervaren als een heel bijzonder museum. Ik ben onder de indruk van de prachtige collectie, de onderscheidende manier van presenteren en het team van medewerkers. Ook het actieve culturele veld in Utrecht heeft me verrast, de stad is sterk in ontwikkeling en staat aan de vooravond van een interessante groei waar het Spoorwegmuseum aan kan bijdragen. Deze eerste maanden is mijn betrokkenheid dusdanig gegroeid dat ik zelf door wil bouwen aan de toekomst van het Spoorwegmuseum.” De voorzitter van de Raad van Toezicht, Engelhardt Robbe, is blij met de aanstelling: “Nicole Kuppens is na een turbulent voorjaar aangetreden en heeft vanaf het eerste moment in mei de belangen van het Spoorwegmuseum, zowel intern als extern, uitstekend behartigd. De Raad van Toezicht is vol vertrouwen dat zij, met het hele team, het Spoorwegmuseum de komende jaren succesvol kan laten blijven.” Nicole Kuppens (1968) studeerde Bedrijfskunde aan Nijenrode en heeft brede ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de museale wereld. Zo was zij was onder meer algemeen directeur van communicatiebureau vdBJ/Communicatie Groep in Bloemendaal, hoofd bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum Amsterdam en directeur van de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam.