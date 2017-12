Van 22 t/m 25 februari 2018 opent Brabanthallen ’s-Hertogenbosch haar deuren voor TuinIdee. De nieuwe hoofdentree, een indrukwekkende hal ter grootte van anderhalf voetbalveld, vormt het groene hart van TuinIdee. Dit jaar zijn vier tuinontwerpers creatief verantwoordelijk voor het ontwerp van de inspiratietuinen. De ontwerpen zijn gebaseerd op de zeven categorieën: Tuinmeesters , Genieten en onderhouden, Buiten is het nieuwe binnen, Voor het hele gezin, Eetbare tuin, Gezonde tuin en Exclusive. Hoofdaannemer Frans van den Braak vertaalt deze tuinontwerpen naar indrukwekkende voorbeeldtuinen. Bij iedere tuin vindt de bezoeker een handige lijst met de toegepaste planten en materialen met verwijzing naar de betreffende deelnemer. Of ze nu een tuin, balkon of terras hebben, er is voor ieder wat wils.

De visie van de ontwerpers:

Tuinbeleving als verlengstuk van je woongenot

“Onze drijfveer is het creëren van bijzondere tuinontwerpen, waarin we de wensen van de klant omzetten in verrassende, innovatieve en vooral sfeervolle eigentijdse tuinen. We hebben dan ook bijzondere aandacht voor de smaak, persoonlijkheid en levensstijl van de klant, zodat een bijzonder samenspel ontstaat tussen interieur en exterieur. Onze ontwerpen typeren zich altijd door eenvoud in vormgeving met sterke lijnen, in rijk contrast met materialen en beplanting.” Aldus Arie van der Hout van Arie Tuinarchitectuur.

Passie voor ontwerpen

“Jouw droomtuin; een lust voor het oog, een fijne groene plek om van te genieten. Een tuin die als een maatpak bij je past, ook wat budget betreft. Wij ontwerpen en realiseren zowel kleine als grote tuinen met veelal een groene, fleurige uitstraling. Op TuinIdee 2018 laten wij, op basis van onze vakkennis, creativiteit, en streven naar perfectie en kwaliteit, zien waarin kleine tuinen groots kunnen zijn. Onze inspiratietuinen zijn dan ook ‘herkenbaar’ zowel in formaat, vorm, functie en sfeer.” Aldus Wout Groeneveld van Groeneveld Tuinontwerp & Beplantingsadvies.

Huis en tuin: jouw koninkrijk, jouw thuis

“Je huis is dé plek waar alles draait om een goed gevoel, zowel binnen als buiten. Met deze wetenschap ga ik aan de slag. Ik ben namelijk een gevoelsmens die het verschil wil maken. Met natuurlijke materialen op de juiste plek kun je energie in de juiste banen leiden. Zo kun je rust, harmonie en balans scheppen in je tuin en creëer je een energetische tuin. Dit begint al tijdens het allereerste stadium: het ontwerp. Op TuinIdee 2018 zie je hoe dit ontwerp wordt gerealiseerd. ” Aldus tuinontwerper Wim Lips van Lipsgroen Hoveniers.

Een fraaie tuin, waaraan je jarenlang plezier beleeft, begint met een doordacht tuinplan

“Ik vertaal tuinwensen voor zowel moderne, eigentijdse, klassieke, thematische of natuurlijk-organisch vormgegeven tuinen. Een handgetekend ontwerp met unieke bijbehorende vogelvluchtimpressie vormt dé basis voor een onderscheidende tuin. Uitgangspunt is dat de tuin direct toekomstbestendig is. Op TuinIdee 2018 kun je dit dan ook zien. Denk daarbij aan duurzame oplossingen, het gebruik van hoogwaardige materialen en de juiste beplanting meteen op de goede plaats.” Aldus Rick de Valk van Rick de Valk Tuin- en Landschapsinrichter.

Over TuinIdee

TuinIdee is het event dat de start van het tuinseizoen markeert. Jaarlijks staan er circa 200 aanbieders van topmerken en trekt het meer dan 25.000 bezoekers. TuinIdee biedt bezoekers vier dagen lang de ultieme tuinbeleving. Van professioneel advies en praktische workshops tot onmisbare gereedschappen en exclusieve apparaten. Daarbij draait alles om beleven en inspireren, om de zintuigen te prikkelen en nieuwe ideeën op te doen. Kijk hier voor meer informatie.