‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ staat in Drenthe, Gelderland of Zuid-Holland

Drie B&B’s uit drie verschillende provincies zijn in de race voor de eretitel ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2024’, dat heeft Stichting Bed & Breakfast Nederland bekendgemaakt. De genomineerden zijn B&B De Engelhoeve in Roderwolde (Drenthe), Casa No.8 in Nunspeet (Gelderland) en Hoeve BuytenHout in Delfgauw (Zuid-Holland). De winnaar wordt onthuld op woensdag 5 juni.

De accommodaties zijn genomineerd vanwege de hoge score die zij dit jaar behaalden in de categorie 5 tulpen, de topklasse van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De score is gekoppeld aan objectief meetbare kwaliteitsnormen uit het officiële classificatiesysteem voor B&B’s. Bij deze verkiezing is de mening van de gast eveneens belangrijk, daarom tellen de subjectieve gastenreviews op Bedandbreakfast.nl ook mee. “De genomineerde B&B’s zijn echte pareltjes om letterlijk bij weg te dromen”, aldus Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Bovendien zijn de gegadigden reeds geclassificeerd met 5 tulpen. Dat betekent dat werkelijk alles uit de kast wordt gehaald voor een fantastisch verblijf vol luxe en comfort. Als gasten die toewijding en inzet vervolgens belonen met uitmuntende reviews, dan is een nominatie voor de eretitel meer dan terecht!”

Totaaloverzicht genomineerden

Naast de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, zijn er ook diverse kanshebbers in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen. In totaal zijn er twaalf B&B’s die een onderscheiding binnen hun klasse kunnen winnen.



5 Tulpen: B&B De Engelhoeve in Roderwolde (Drenthe), Casa No.8 in Nunspeet (Gelderland) en Hoeve BuytenHout in Delfgauw (Zuid-Holland).

4 Tulpen: B&B Otterlo in Otterlo (Gelderland), Hof van Hool in Nuenen (Noord-Brabant) en B&B De Kreekkade in Heinenoord (Zuid-Holland).

3 Tulpen: B&B Bij het rechte eind in Drunen (Noord-Brabant), Land van Kempers in Geesteren (Gelderland) en Erve Groot Wegereef in Hengevelde (Overijssel).2 Tulpen: ‘t Klooster in Zelhem (Gelderland), Koekwhouse Bed & Breakfast in Nispen (Noord-Brabant) en Het Hooge Huis in Ouwerkerk (Zeeland).

Over Stichting Bed & Breakfast Nederland

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en op basis daarvan ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met behulp van 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl: dé B&B specialist van Nederland.

Foto: www.bedandbreakfast.nl