Europa-Park opende het nieuwe Oostenrijks themagebied

Vanaf 14 mei 2024 kunnen bezoekers een compleet nieuw berglandschap in Europa-Park ontdekken. Het Oostenrijkse themagebied kan nu vanuit de boomstammetjes van de eveneens vernieuwde Tiroler Wildwaterbaan en mijntrein Alpenexpress “Enzian” beleefd worden. Ook te voet kun je het themagebied doorkruisen; er is een spannend parcours met hangbruggen, klimelementen en glijbanen aangelegd.

Roland Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “Het was belangrijk voor ons om de ‘Alpenexpress Enzian’ en de ‘Tiroler Wildwaterbaan’ te herbouwen, zoals generaties ze al tientallen jaren kennen en liefhebben. De ‘Edelsteengrot’ is ook een van de favorieten van onze gasten. Tegelijkertijd kijken we nu naar de toekomst met de ‘Magische Diamantenkloof’ en de ‘Yomi Adventure Trail’ en creëren we nieuwe herinneringen voor het hele gezin.”

Ann-Kathrin Mack, verantwoordelijk voor het project: “Ik ben opgegroeid met de ‘Alpenexpress Enzian’ en de ‘Tiroler Wildwaterbaan’ en heb er veel dierbare herinneringen met mijn familie en vrienden gemaakt. Het is voor mij des te specialer en emotioneler dat we de attracties nu hebben heropend. Ik ben ook ongelooflijk trots op hoe we het project in recordtijd, maar tegelijkertijd met veel aandacht voor detail samen met alle vakmensen en bedrijven hebben gerealiseerd.”

In het hart van het themagebied wacht de nieuwe ‘Magische Diamantenkloof’ op jonge en oudere ontdekkingsreizigers. Zij beleven hier een betoverende beleving: in de alpenbergen kronkelen woeste rivieren, brullen hoge watervallen en maken majestueuze rotsen veel indruk. De kloof beslaat een groot gebied (meer dan 2.000 vierkante meter) en de rotspartijen zijn fors (maar liefst 6.000 vierkante meter rotsen).

Suis door de bergen in Alpenexpress Enzian

In de volledig nieuw gebouwde familie-achtbaan ‘Alpenexpress Enzian’ suis je 100 seconden door de ‘Magische Diamantenkloof’, met snelheden tot 45 km/u. Deze charmante publiekslieveling trakteert ook de jongste gasten (vanaf 4 jaar) op een spannende kennismaking met de wereld van achtbanen. Rolstoelgebruikers zijn ook van harte welkom, zij kunnen gebruik maken van een speciale lift.

In deze achtbaan kun je ook kiezen voor virtual reality. Europa-Park noemt dit Coastiality. Het geeft je een fascinerende ritbeleving. Nadat je bent ingestapt, zet je een VR-headset op. Tijdens de rit gaat er dan voor jou een fantastische, geanimeerde 3D-wereld open. Op hetzelfde moment voel je de G-krachten, de wind en de bewegingen van de rijdende achtbaan. Je kunt kiezen uit verschillende avonturen, waaronder het nieuwe ‘Fina & de Yomi’s – Magische wereld van diamanten’. Tickets voor deze extra VR-beleving zijn verkrijgbaar voor 3 euro (bij de ingang van de achtbaan).

Ook de ‘Tiroler Wildwaterbaan’ is geheel vernieuwd . Deze werd voor het eerst geopend in 1978. Je maakt nu een spetterende tocht over heuvels en dalen in een uitgeholde boomstam. De rit (met een duur van 4.30 min.) begint met een klim tegen een steile rotswand. Deze brengt je hartslag flink omhoog maar biedt je tevens een fascinerend uitzicht. En de afdaling die volgt in de ‘Magische Diamantenkloof’ is natuurlijk lekker snel!

Zin in nog meer avontuur? Bezoek dan de nieuwe ‘Yomi Adventure Trail’ met hangbruggen, veel klimelementen, waterpartijen en glijbanen. Het nieuwe avontuurlijke pad (van meer dan 200 meter) leidt dappere ontdekkingsreizigers over rotsen tot wel twaalf meter hoog door de ‘Magische Diamantenkloof’. Je geniet van een prachtig panoramisch uitzicht.

Via het avontuurlijke pad kom je onder andere bij de Edelsteengrot, met daarin het huis van de Yomis. Ken je deze nog niet? Dat zijn de kleine, groene mythische wezens uit de bergen. Zij gebruiken magische natuurkrachten om kattenkwaad uit te halen. Je vindt ze overal in het Oostenrijkse themagebied.

Europa-Park is Duitslands grootste attractiepark, het is al 8 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Je vindt er 17 themagebieden waarin Europese landen (waaronder Oostenrijk) tot in de kleine details zijn nagebouwd. Europa-Park heeft meer dan 100 attracties en shows. Hoogtepunten zijn 14 spectaculaire achtbanen en attracties als Arthur, Piraten in Batavia en ‘Voletarium’. Deze laatste attractie is een flying theater waarin je over de mooiste plekken van Europa vliegt. Kleinere kinderen kunnen volop genieten in 3 fantasielanden. In de themagebieden beleef je in talloze cafés en restaurants de culinaire veelzijdigheid van Europa.

Kom je ook in 2024?