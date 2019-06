De beste levende tuin van Nederland ligt in Gelderland: ’t Meihuus van de familie Duitshof in Breedenbroek. Juryvoorzitter Frans Beijerling van tuinvereniging Groei & Bloei: “Landschapstuin ’t Meihuus is het ultieme voorbeeld van een tuin waar je de natuur ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft. Er is veel ruimte voor planten en dieren zoals vlinders, bijen en vogels. Maar ook voor mensen is het genieten in deze tuin.” De royale tuin met minimale bestrating ligt rondom een 18e-eeuwse boerderij en bestaat uit onder meer een moestuin, paddenpoel, bijenkasten, vijver, gazon en borders met een hele rijke variatie aan bloemen, bomen en heesters. De tuin ‘Jan Wilde een Tuin’ van Jan Willem Steenweg in Westerlee (GR) is als tweede geëindigd en brons is voor de bostuin van de familie Mäkel uit Eerbeek (GLD). Ter afsluiting van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek wordt op 15 en 16 juni het Open Tuinen Weekend gehouden waarin ruim 1.000 Groei & Bloei-leden hun tuinen openstellen voor publiek. Ook ’t Meihuus, Jan Wilde een Tuin en de bostuin van familie Mäkel zijn dan open. Kijk hier voor een overzicht van alle deelnemende tuinen.

Biodiversiteit

De tuinverkiezing is dit jaar voor het eerst gehouden op initiatief van vereniging Groei & Bloei om meer biodiversiteit in particuliere tuinen te stimuleren. De drie finalisten zijn geselecteerd via www.bezoekmijntuin.nl en bezocht door een vakjury die de tuinen heeft getoetst aan de vijf pijlers van een levende tuin: bodem, dieren, energie, voedsel en water.

Fotocredit tuin ‘t Meihuus: Groei & Bloei