Nederlanders brengen te weinig tijd buiten door

De verbinding tussen de moderne maatschappij en de natuurlijk omgeving verdwijnt. Want ook al komen we graag in de natuur, we doen het bijna niet. Zo geeft 83% van de Nederlanders aan dat ze graag meer tijd in de natuur zouden willen doorbrengen, terwijl meer dan de helft (54%) aangeeft dat ze in een week gemiddeld slechts één uur of minder per dag buiten zijn. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van onderzoeksbureau YouGov, in opdracht van de VELUX Groep. De studie werd uitgevoerd onder meer dan 16.853 volwassenen in 15 landen, waaronder Nederland, en onderzoekt wat de effecten zijn van vooral binnen leven op ons algemene welzijn in het kader van een verschuiving naar een steeds meer verstedelijkte bevolking. Een recente academische literatuurstudie beschrijft de effecten van blootstelling aan de natuur op de geestelijke gezondheid. Het is belangrijk dat we naar buiten gaan; een ‘frisse neus halen’ en tijd doorbrengen in de natuur is namelijk erg gezond. Volgens studie van onderzoeksinstituut RAND Europe, ook in opdracht van de VELUX Groep, draagt een verbinding met de natuurlijke omgeving namelijk bij aan een goede gezondheid en welzijn. In de onafhankelijke verkenningsstudie is gekeken naar recente wetenschappelijke literatuur over het effect van blootstelling aan de natuur op onze mentale gesteldheid.

Positieve associatie tussen natuur en geestelijke gezondheid

Verschillende klinische en experimentele studies laten een positieve associatie zien tussen de natuur en de geestelijke gezondheid. Vernieuwende milieuonderzoeksstudies hebben onder meer gedocumenteerd hoe tijd doorbrengen in de natuur een positieve bijdrage kan leveren aan iemands gezondheid (Hartig et al. 2014: “Nature and Health” Annual Review of Republic Health Vol. 35, pp. 207-228). Hoogleraar omgevingspsychologie en gedragswetenschapper Terry Hartig, van de Universiteit van Uppsala, Instituut voor Huisvesting en Stedelijk Onderzoek, is één van de pioniers in onderzoek naar het verband tussen natuur en gezondheid. “De natuur kan het risico op ziektes die te maken hebben met chronische stress verminderen, maar biedt ook een aantal bijkomende voordelen, zoals het bevorderen van subjectief welzijn,” legt Terry Hartig uit. Bekijk hier het hele RAND Europe rapport.