Toerisme levert regio 1,6 miljard euro op

Toerisme leverde de economie van regio Arnhem Nijmegen over 2018 ruim 1,6 miljard euro op. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy in opdracht van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. In hetzelfde jaar werkten meer dan 26.000 mensen in de sector. Algemeen directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Herre Dijkema: “Toerisme levert zoveel meer op dan wij vaak denken. Het zorgt duidelijk voor veel inkomsten en banen in de regio.” De onderzoekcijfers werden tijdens het congres van Visit Arnhem Nijmegen, onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, gepresenteerd. Herre Dijkema: “Uit dit onderzoek blijkt maar eens te meer hoe belangrijk toeristisch bezoek uit binnen- en buitenland is voor onze mooie regio. Het gaat daarbij niet alleen om inkomsten en banen; toerisme versterkt bijvoorbeeld ook de sfeer en de functie van binnensteden en kleine dorpskernen. Zo had Rheden bijvoorbeeld nooit zoveel restaurants gehad zonder de vele bezoekers aan de Veluwezoom. Ook de binnensteden van Arnhem en Nijmegen hebben veel belang bij toeristisch bezoek. Het is belangrijk dat we dus niet alleen kijken naar wat toerisme direct oplevert, maar ook zien als een middel om te werken aan belangrijke uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, werkgelegenheid en economie.”

Over Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen verzorgt in opdracht van 35 gemeenten en ruim 700 bedrijven uit het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven de collectieve marketing in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Klik hier voor informatie.