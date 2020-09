Beste reisbureaus 2020 van Nederland zijn bekend

Reisvakblad TravMagazine heeft de winnaars bekendgemaakt van de verkiezing Reisbureau van het Jaar 2020. Elf winnaars mogen zich vanaf heden profileren als het beste reisbureau van hun provincie. De verkiezing Reisbureau van het Jaar is een initiatief van vakblad TravMagazine, dat deze verkiezing al jaren organiseert. Het doel is een bijdrage te leveren aan het voortdurende proces van kwaliteitsverbetering in de reisretail. In elke provincie streden deelnemende reisbureaus om de eer. Alleen in Friesland waren te weinig deelnemers om de beoogde kwaliteitsdrempel te halen. De ontknoping was extra spannend, aangezien de deelnemers vanwege de coronacrisis langer op het eindresultaat moesten wachten. De verkiezing bestond uit verschillende onderdelen. Zo moesten deelnemers een reisvoorstel maken, vond een klantonderzoek plaats en moesten reisbureaus een marketingcampagne samenstellen. Tenslotte werden de deelnemers beoordeeld door een deskundige jury, waarvan een grondige financiële analyse deel uitmaakte. Dit zijn de winnaars per provincie Drenthe: D-reizen Hoogeveen Flevoland: TUI Lelystad Gelderland: TUI Nijkerk Groningen: Klooster Reizen Haren Limburg: TUI Maastricht Noord-Brabant: Travelcenter De Wit Noord-Holland: VakantieXperts Amsterdam Overijssel: D-reizen Zwolle Utrecht: VakantieXperts Houten Zeeland: TUI Terneuzen Zuid-Holland: TUI Wassenaar De verkiezing werd mede mogelijk gemaakt door KLM, FOX verre reizen van de ANWB, South African Tourism, Vuelandia, Bright8, BRIL Accountants, ANVR, Excap, Solution Trainingen en Schauinsland Reizen. Foto: een van de winnaars, TUI Wassenaar. (Foto TravMagazine)