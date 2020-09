Nieuwe klap voor toerisme door vertrek Belgen en Duitsers

Het besluit van de Belgische en Duitse autoriteiten om Noord-Holland en Zuid-Holland tot risicogebied te verklaren is een nieuwe klap voor de toeristische sector. Belgen en Duitsers annuleren op grote schaal overnachtingen en uitstapjes zoals museumbezoeken. Volgens een woordvoerder van belangenorganisatie voor de toeristische sector Hiswa-Recron zorgen de Duitse en Belgische maatregelen voor onrust bij ondernemers. Die zagen door lockdowns en andere beperkende maatregelen het voorseizoen al voor een groot deel in het water vallen. Ze vrezen nu hetzelfde voor het naseizoen. De organisatie krijgt signalen van campingeigenaren dat veel Duitsers en Belgen vertrekken. Ook is sprake van ‘massale annuleringen’. Toeristen uit beide landen maakten volgens het CBS in juni een kleine 20% van de gasten in Nederlandse accommodaties uit. In Noord- en Zuid-Holland lag dat percentage hoger.

België en Duitsland scherpten de reisadviezen woensdag aan. Voor de Belgen geldt voor beide provincies vanaf vrijdagmiddag code rood, wat betekent dat er sprake is van een reisverbod. In het Duitse geval gaat het volgens het ministerie van buitenlandse zaken in Berlijn niet om een verbod maar om een ‘dringend appel’ er niet heen te gaan. Het is voor Duitsers vanwege de gevolgen van zo’n reis onaantrekkelijk toch te gaan. Net als Belgen moeten Duitsers die terugkeren in quarantaine en zich laten testen.

Bron: Financieel Dagblad