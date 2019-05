Beste reisorganisaties van Nederland bekendgemaakt

In Amsterdam zijn de Zoover Awards voor reisorganisaties uitgereikt; dé consumentenprijs binnen de reisbranche. Grote winnaars zijn Solmar, TUI en Eurocamp. Roan Camping Holidays en Chalet.nl wisten de hoogste waarderingscijfers te behalen. In totaal hebben meer dan 80.000 Nederlandse vakantiegangers hun stem uitgebracht op hun favoriete reisorganisatie. De reisorganisaties met de meeste stemmen (populairste) of de hoogste waarderingscijfers (beste) mochten tijdens de feestelijke uitreiking een Zoover Award in ontvangst nemen. Het waarderingscijfer is gebaseerd op cijfers gegeven voor de prijs-kwaliteitverhouding, klantvriendelijkheid en aanbevelingsscore. Er was een minimum van 250 stemmen nodig om kans te maken op een award.

Nieuw: Zoover Excellence Awards

Naast de publieksprijs gebaseerd op stemmen komt Zoover dit jaar voor het eerst met de prestigieuze Zoover Excellence Awards. Deze awards zijn gebaseerd op data over het daadwerkelijke gebruikersgedrag op zoover.nl van de Nederlandse vakantieganger in 2018. Er waren prijzen te winnen in de categorieën kamperen, hotel-only en pakketreizen. Eurocamp, Booking.com en TUI zijn trotse winnaars van de eerste Zoover Excellence Awards. Klik hier voor een overzicht met alle winnaars van de Zoover Awards 2019.