Roompot Vakanties benoemd tot populairste reisorganisatie

Roompot Vakanties is door Zoover uitgeroepen tot populairste reisorganisatie van Nederland in de categorie vakantieparken. De vakantiespecialist kreeg de meeste stemmen van gasten en ontving daardoor deze award. Ook beoordeelden de bezoekers hun vakantie bij Nederlands grootste aanbieder van vakantiewoningen met een 9,2. De reisvergelijkingssite Zoover.nl reikte de prijzen uit voor beste en populairste reisorganisaties in verschillende categorieën. Roompot Vakanties was finalist in de categorie Vakantiepark. “Deze prijs is een enorme blijk van waardering van onze klanten”, zegt Baptiste van Outryve, woordvoerder van Roompot Vakanties. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de restyling van onze parken om zo onze klanten een nog fijnere vakantie te kunnen bieden. Ook bij het activiteitenaanbod op de parken houden we rekening met de wensen van nu, met onder andere VR-zones en een droneparcours. Het is fijn dat we met deze award en het prachtige cijfer bevestigd krijgen dat we hiermee op de juiste koers zitten.” Consumenten konden tussen 11 maart en 29 april stemmen. Van de in totaal 195 genomineerde reisorganisaties, in negen categorieën, is zo per categorie de top drie ontstaan.

Achttien zilveren awards

Eerder dit jaar ontving Roompot Vakanties al achttien zilveren Zoover Awards bij de verkiezingen voor beste accommodaties. Om zilver te krijgen moesten gasten het park minstens met een 8 gewaardeerd hebben. Bij zestien Nederlandse en twee Duitse parken van Roompot was dat het geval. Ook werd de vakantieaanbieder in januari door BungalowSpecials uitgeroepen tot Beste Keten en won het Parkhotel Bad Arcen de prijs voor Beste Wellnesshotel door Hotels.nl. Sinds de overname van Roompot Vakanties door de Franse participatiemaatschappij PAI Partners is de aanbieder van vakantieparken een nieuwe weg ingeslagen. Roompot gaat de komende jaren verder groeien. Een van de grootste ambities is de complete restyling en upgrade van verschillende parken. Daarvoor is meer dan 30 miljoen euro uitgetrokken. De complete operatie moet in 2020 afgerond zijn.