Winnaar Hoge Veluwe Highland Games 2019

Van der Capellen scholengemeenschap uit Zwolle heeft De Hoge Veluwe Highland Games gewonnen. Ruim 350 middelbare scholieren streden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe om de ‘Zwerfkei’, de bokaal van de Highland Games. De scholieren van acht tweetalige middelbare scholen namen het op 16 mei tegen elkaar op in verschillende onderdelen, zoals tractortrekken, broekhangen, zwerfkeiwerpen, boomstamzagen en touwtrekken. Er heerste een zeer levendige en competitieve sfeer. Dit was mede te danken aan de enthousiaste organisatie en begeleiding van de leerlingen van Het Isendoorn College uit Zutphen. De Highland Games zijn overgewaaid uit Schotland waar in de middeleeuwen de clanspelen jaarlijks werden gehouden. De Schotse oorsprong is de reden dat het Park juist de scholen met tweetalig onderwijs bij de spelen betrekt. Met het evenement wil het Park de middelbare scholieren op een sportieve manier in aanraking brengen met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Organisator Marieke Ankoné van het Park: ‘De Hoge Veluwe Highland Games is een uitdagende buitensportdag én een unieke kennismaking met het Nationale Park in één.’ Educatie en natuurbeleving zijn speerpunten van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Basisscholen uit gehele land zijn daarom gratis welkom. Middelbare scholen krijgen korting op een bezoek aan het Park. Dit jaar namen ’t Atrium uit Amersfoort, de Koninklijke Scholengemeenschap en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap uit Apeldoorn, het Lorentz Lyceum uit Arnhem, het Marnix college uit Ede, RSG Slingerbos Levant uit Harderwijk, Isendoorn college uit Zutphen en de van der Capellen scholengemeenschap uit Zwolle het tegen elkaar op, op het stuifzand van De Hoge Veluwe.