Bekende YouTube-ster naar familiefestival Wortelpop

Familiefestival Wortelpop, dat van 14 t/m 16 juni voor de vierde keer plaatsvindt, heeft een bekende YouTube-ster toegevoegd aan haar line-up. De bekende YouTube-ster Meisje Djamila, die op het videoplatform meer dan 1 miljoen volgers heeft, zal tijdens Wortelpop een optreden verzorgen. De razend populaire actrice en zangeres verhuisde in 2010 naar Amerika en begon vijf jaar geleden vanuit de VS met het posten van haar eerste filmpjes. De organisatie is zeer verheugd met de komst van Meisje Djamila naar het familiefestival, dat zal plaatsvinden op het recreatieterrein van Vakantiepark Beerze Bulten. Naast Meisje Djamilia zullen op de festivaldag op zaterdag 15 juni ook onder meer de meidengroep O’G3NE en boyband FOURCE hun opwachting maken tijdens Wortelpop. Ook dit jaar is er natuurlijk ook aan de kleinsten gedacht! Zij kunnen genieten van een voorstelling van onder meer Sesamstraat en Paw Patrol. Daarnaast zijn er talloze familieactiviteiten en is er een gevarieerd aanbod van foodtrucks. Een spectaculair en gezellig festival voor het hele gezin!

Een weekend lang genieten!

Dit jaar kunnen bezoekers voor het eerst er ook voor kiezen om zelfs een heel weekend lang genieten van Wortelpop. Vrijdagavond begint het festivalweekend met de Beerze Bulten musical vanaf het grote wortelpop podium, gevolgd door de festivaldag op zaterdag met een spectaculaire line up, foodtrucks en talloze familieactiviteiten. Op zondagochtend wordt het festival passend afgesloten met yoga, ochtend gymnastiek en een ontbijt met passende muzikale omlijsting.

Oorsprong Wortelpop

Wortelpop is een uniek familiefestival dat volledig in het teken staat van muziek, entertainment, vermaak en gezelligheid. In 2010 is Beerze Bulten begonnen met een jaarlijks terugkerend benefietconcert bij Vakantiepark Beerze Bulten. Door de capaciteit en toenemende populariteit van het benefietconcert is in 2016 besloten een familiefestival te organiseren op het recreatieterrein van Beerze Bulten. Door de ruimte op dit terrein zijn er meer mogelijkheden voor een breder en gevarieerder aanbod van eten & drinken, muziek en entertainment. De organisatie van het festival is in handen van Mark Haayema en een team van Vakantiepark Beerze Bulten. Afgelopen jaar was K3 één van de grote publiekstrekkers van Wortelpop.

Klik hier voor kaartverkoop en informatie.